ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА

ЛОНДОНСКАЯ ШКОЛА - в язы­ко­зна­нии, на­прав­ле­ние струк­тур­ной лин­гвис­ти­ки.

Ор­га­ни­за­ци­он­но офор­ми­лась в 1940-х годах. Ос­но­во­по­лож­ник - Дж.Р. Фёрс, во­круг ко­то­ро­го объ­е­ди­ни­лись У. Ал­лен, М.А.К. Хал­ли­дей, Р.X. Ро­бинс, У. Ха­ас, Ф.Р. Пал­мер и др. Основные ис­сле­до­ва­ния от­но­сят­ся к 1950-м - началу 1960-х годов.

Лондонская школа стре­ми­лась к по­строе­нию об­щей тео­рии, в рам­ках ко­то­рой мож­но бы­ло бы най­ти объ­яс­не­ние спе­ци­фических осо­бен­но­стей кон­крет­ных язы­ков, вы­ра­бо­тать аде­к­ват­ные ме­то­ды их струк­тур­но-функ­цио­наль­но­го ис­сле­до­ва­ния. В ста­нов­ле­нии Лондонской школы важ­ную роль сыг­ра­ли национальные тра­ди­ции британского язы­ко­зна­ния, ко­то­рое с середины XIX века ин­тен­сив­но ис­сле­до­ва­ло т. н. при­ми­тив­ные или эк­зо­тические язы­ки, а так­же куль­тур­но-со­цио­ло­гическая док­три­на Б. Ма­ли­нов­ско­го, раз­вив­ше­го тео­рию, со­глас­но ко­то­рой язык и куль­ту­ра об­ла­да­ют не­ко­то­ры­ми об­щи­ми свой­ст­ва­ми: и в куль­ту­ре, и в язы­ке про­яв­ля­ют­ся основные по­бу­ж­де­ния, же­ла­ния, по­треб­но­сти, обу­слов­лен­ные со­ци­аль­ной и био­ло­гической при­ро­дой че­ло­ве­ка. По Ма­ли­нов­ско­му и Фёр­су, об­ще­ст­во, лич­ность и язык функ­цио­наль­но-ге­не­ти­че­ски тес­но свя­за­ны: для на­учного про­ник­но­ве­ния в их сущ­ность не­об­хо­дим учёт функ­цио­наль­ной сто­ро­ны этих трёх ком­по­нен­тов.

Раз­ви­вае­мой Лондонской школой тео­рии со­от­но­ше­ния язы­ка и куль­ту­ры близ­ки по­ло­же­ния об ус­та­нов­ле­нии со­от­но­ше­ния со­ци­аль­ных и язы­ко­вых струк­тур на ос­но­ве ан­тро­по­ло­гической и эт­но­гра­фической тео­рий Л. Ле­ви-Брю­ля, К. Ле­ви-Стро­са , Э. Се­пи­ра и Б. Уор­фа.

Дж.Р. Фёрс и его по­сле­до­ва­те­ли при­зы­ва­ли изу­чать жи­вые язы­ки, осо­бен­но ма­ло­изу­чен­ные язы­ки Азии и Аф­ри­ки. Ряд ра­бот лин­гвис­тов, при­мы­кав­ших к Лондонской школе, бы­ли кон­крет­но грам­ма­ти­че­ски­ми или фо­не­ти­че­ски­ми и про­дол­жа­ли тра­ди­цию английских грам­ма­ти­стов, та­ких как, например, Г. Су­ит.

За­да­ча язы­ко­зна­ния для Лондонской школы - соз­да­ние со­во­куп­но­сти тех­нических приё­мов для изу­че­ния язы­ко­вых яв­ле­ний. Язы­ко­зна­ние ав­то­ном­но, т.е. не обя­за­тель­но опи­ра­ет­ся на дан­ные других на­ук - пси­хо­ло­гии , со­цио­ло­гии и т. п. Ме­тод опи­са­ния для Лондонской школы - это об­щий прин­цип, или сис­те­ма кри­те­ри­ев, ко­то­ры­ми ру­ко­вод­ству­ет­ся ис­сле­до­ва­тель­ская прак­ти­ка. По­ня­тие «язык» упот­реб­ля­ет­ся в 3 основных зна­че­ни­ях: как по­бу­ж­де­ние и внутренние сти­му­лы в при­ро­де че­ло­ве­ка, т.е. ес­те­ст­вен­ный дар; как тра­диционные сис­те­мы или при­выч­ки, т. е. по­сто­ян­ное ус­вое­ние язы­ко­вых норм и ак­тив­ное вла­де­ние ими (язык в этом смыс­ле - оп­ре­де­лён­ная сис­те­ма); как обоб­щён­ный тер­мин для бес­чис­лен­но­го мно­же­ст­ва ин­ди­ви­ду­аль­ных вы­ска­зы­ва­ний или язы­ко­вых ак­тов. Раз­ли­ча­ют­ся «струк­ту­ры» и «сис­те­мы», под­чи­нён­ные раз­гра­ни­че­нию син­таг­ма­тических и па­ра­диг­ма­тических от­но­ше­ний ме­ж­ду еди­ни­ца­ми язы­ка (см. Па­ра­диг­ма­ти­ка , Син­таг­ма­ти­ка). Вы­де­ле­ние струк­тур свя­за­но с ус­та­нов­ле­ни­ем син­таг­ма­тических от­но­ше­ний (струк­ту­ры го­ри­зон­таль­ны и од­но­мер­ны). Вы­де­ле­ние сис­тем свя­за­но с ус­та­нов­ле­ни­ем па­ра­диг­ма­тических от­но­ше­ний (сис­те­мы вер­ти­каль­ны, объ­ём­ны и мно­го­мер­ны).

«Зна­че­ние» рас­смат­ри­ва­ет­ся Лондонской школой как слож­ное лин­гвис­тическое яв­ле­ние, тре­бую­щее ис­сле­до­ва­ния на всех уров­нях язы­ко­вой струк­ту­ры. Зна­че­ние какой-либо фор­мы мож­но рас­крыть лишь на ос­но­ве ана­ли­за её упот­реб­ле­ния. Зна­че­ние со­сто­ит из отдельных эле­мен­тов, ко­то­рые вы­де­ля­ют­ся бла­го­да­ря его по­уров­не­во­му чле­не­нию как це­ло­го. В ана­ли­зе зна­че­ния важ­ней­шую роль иг­ра­ет кон­тек­стуа­ли­за­ция, т.е. при­ём ус­та­нов­ле­ния кон­тек­ста при­ме­ни­тель­но к ка­ж­до­му язы­ко­во­му уров­ню. В тер­ми­но­ло­гии Лондонской школы вы­де­ля­ют­ся так называемые мо­ду­сы зна­че­ния - фо­но­ло­ги­че­ские, лек­си­че­ские и т.п. Раз­ли­ча­ют­ся 2 важ­ней­ших ви­да кон­тек­стуа­ли­за­ции: си­туа­ци­он­ный кон­текст и со­ци­аль­ный кон­текст. Кон­текст си­туа­ции - это ре­аль­ный сло­вес­ный кон­текст; на лек­сическом уров­не это ти­пич­ное и по­сто­ян­ное ок­ру­же­ние, име­нуе­мое кол­ло­ка­ци­ей. Кон­тек­стуа­ли­за­ция фор­мы на грам­ма­тическом уров­не - это при­ём со­по­ло­же­ния взаи­мо­свя­зан­ных грам­ма­тических ка­те­го­рий, име­нуе­мый кол­ли­га­ци­ей.

Кон­крет­ные ис­сле­до­ва­ния Лондонской школы ка­са­ют­ся сле­дую­щих про­блем: ме­сто и функ­ции язы­ка в об­ще­ст­ве; язык и куль­ту­ра; сущ­ность язы­ка и его оп­ре­де­ле­ние; дви­жу­щие си­лы раз­ви­тия язы­ка; строе­ние язы­ка; вы­де­ле­ние язы­ко­вых уров­ней и еди­ниц; за­да­чи язы­ко­зна­ния; сис­те­ма лин­гвис­тического опи­са­ния; су­ще­ст­вен­ные при­зна­ки лин­гвис­тических ка­те­го­рий и кри­те­рии их ус­та­нов­ле­ния; воз­мож­ность при­вле­че­ния экс­т­ра­лин­гвис­тических дан­ных к лин­гви­с­тическому ана­ли­зу; язы­ко­вое зна­че­ние и его ме­сто в лин­гвис­тическом ана­ли­зе; функ­цио­наль­ное рас­слое­ние язы­ка; лич­ность в свя­зи с ис­сле­до­ва­ни­ем язы­ка; про­со­дический ана­лиз (см. Про­со­дия ). В Лондонской школе про­во­ди­лось изу­че­ние функ­цио­ни­ро­ва­ния язы­ка в раз­ных си­туа­ци­ях об­ще­ния, во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях лю­дей раз­ных ран­гов.

Ис­сле­до­ва­ния, про­во­див­шие­ся в Лондонской школе, сыг­ра­ли оп­ре­де­лён­ную роль в ста­нов­ле­нии со­цио­лин­гви­сти­ки, а так­же функ­цио­наль­ной грам­ма­ти­ки, кон­тек­сту­аль­ной грам­ма­ти­ки и лин­гвис­ти­ки тек­ста.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)