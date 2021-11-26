ЛОДЖ ДЕЙВИД ДЖОН

ЛОДЖ (Lodge) ДЕЙВИД ДЖОН - английский пи­са­тель, кри­тик, ли­те­ра­ту­ро­вед.

Окон­чил Лон­дон­ский уни­вер­си­тет­ский кол­ледж (1959), пре­по­да­вал английскую литературу в Бир­мин­гем­ском университете (1960-1987) и уни­вер­си­те­тах США.

Де­бю­ти­ро­вал как ро­ма­нист в 1960 году. В ос­но­ве пер­вых про­из­ве­де­ний Лоджа ок­ра­шен­ные мяг­ким юмо­ром вос­по­ми­на­ния во­ен­но­го и по­сле­во­ен­но­го дет­ст­ва. Раз­ви­вая тра­ди­ции английского ко­мического ро­ма­на (Г. Фил­динг, Ч. Дик­кенс), Лодж изо­бра­жа­ет современное об­ще­ст­во, пре­ж­де все­го - мир английских и амерканских уни­вер­си­те­тов, че­ре­дуя лёг­кую иро­нию с гро­те­ск­ной са­ти­рой, пси­хо­ло­гизм реа­ли­стичного по­ве­ст­во­ва­ния с эле­мен­та­ми по­стмо­дер­ни­ст­ской эс­те­ти­ки. Сре­ди луч­ших про­из­ве­де­ний Лодж - ро­ма­ны «Ака­де­ми­че­ский об­мен» («Chan­ging places», 1975, русский перевод 2000), «Мир те­сен» («Small world», 1984, русский перевод 2004), «Хо­ро­шая ра­бо­та» («Nice work», 1988, русский перевод 2004).

Как ли­те­ра­ту­ро­вед Лодж на­чи­нал в рус­ле но­вой кри­ти­ки: кни­ги «Язык ли­те­ра­ту­ры» («Language of fiction», 1966), «Ро­ма­нист на пе­ре­пу­тье» («The novelist at the crossroads», 1971), «Ви­ды со­вре­мен­но­го пись­ма» («The mo­des of modern writing», 1977) и др. На раз­ви­тие литературно-кри­тических взгля­дов Лоджа зна­чительное влия­ние ока­за­ло зна­ком­ст­во с тру­да­ми М. М. Бах­ти­на, идеи ко­то­ро­го бы­ли вос­при­ня­ты Лоджем в ду­хе пост­струк­ту­ра­лиз­ма; кни­ги: «По­сле Бах­ти­на: очер­ки по ли­те­ра­ту­ре и кри­ти­ке» («After Bakhtin: essays on fiction and criticism», 1990), «Ис­кус­ст­во вы­мыс­ла» («The art of fiction», 1992) и др. Ав­тор пьес, ки­но- и те­ле­сце­на­ри­ев.

Сочинения:

Рай­ские но­во­сти. М., 2002;

Ду­ма­ют... М., 2003; Те­ра­пия. М., 2003;

Author, author. L., 2004;

Deaf Sentence. L., 2008.