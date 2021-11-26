ЛИТОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
ЛИТОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР (Lietuvos kamerinis orkestras) создан в 1960 году в Вильнюсе, входит в состав Литовской филармонии.
Организатор, первый художественный руководитель и главный дирижёр (до 2004 года) - С. Сондецкис. В 1964 году представлял СССР на международной конференции Международного общества музыкального образования (ISME) при ЮНЕСКО в Будапеште. В 1976 году принял участие в Международном фестивале в Эхтернахе (Люксембург) и стал первым литовским оркестром, выступившим в Западной Европе. С оркестром сотрудничали И. Менухин, О. М. Каган, Н. Г. Гутман, Ю. А. Башмет, М. Л. Ростропович, Г. Кремер, Т.Т. Гринденко, В.В. Крайнев, Л. Дигрис, Д. Герингас, К. Георгиан, М.Э. Хомицер, Т.А. Докшицер, В. Норейка и другие известные музыканты. В репертуаре - произведения мировой классики, сочинения современных композиторов. Литовский камерный оркестр - первый исполнитель «Concerto grosso» № 3 (1985) и «Сутартинес» для струнного оркестра и ударных (1991) А.Г. Шнитке, «Tabula rasa» А. Пярта (1977). Главный дирижёр с 2008 года - С.А. Крылов.