ЛЕВИЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛЕВИЦКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский философ, публицист и литературовед.
Родился в семье морского офицера. Изучал философию в Карловом университете в Праге (докторская степень - 1941) под руководством Н.О. Лосского, восприняв его концепцию персонализма.
В годы Второй мировой войны вступил в ряды Народно-трудового союза (НТС). После войны в числе перемещённых лиц оказался в Германии, где в 1947 году вышел его труд «Основы органического мировоззрения» - введение в философию «солидаризма», лежащего в основе политической программы НТС. В 1950 году с семьёй переселился в США. В 1966-1974 годах преподавал русскую литературу и философию в Университете Джорджтауна.
В 1958 году в Германии вышла его книга «Трагедия свободы», в которой Левицкий, по словам Н.О. Лосского, выступил как «достойный преемник» философского направления, идущего от В.С. Соловьёва. Анализ свободы и необходимости, солидарности и борьбы занимает центральное место в концепции Левицкого, восходящей в своих истоках к философии Соловьёва, воспринятой в интерпретации С.Н. Трубецкого, Е.Н. Трубецкого и С.Л. Франка, а также к идеям А.С. Хомякова и И.В. Киреевского, к мировосприятию земских деятелей и «почвенников» конца XIX - начала XX веков и др.
Утверждая солидарность в качестве первичного фактора развития, Левицкий критиковал характерную для марксизма абсолютизацию фактов противоречия и борьбы в общественной жизни: «борьба возможна на основе солидарности, но не наоборот», ибо «предполагает включённость обеих борющихся сторон в некое объединяющее их единство». Социальная жизнь может быть понята лишь из неё самой, т.е. из социальных актов и их проводников. Взаимодействие личностей и социальных групп, составляющее основную черту общественного бытия, определяется многообразными факторами са́мого различного порядка, и всякая попытка вывести социальную жизнь из какого-либо одного фактора приводит к односторонности, к упрощающей метафизике монизма.
Усматривая в свободе «шанс и риск творческого пути человечества», Левицкий подробно исследовал её основную составляющие: свободу действия, свободу выбора, свободу хотения. Свобода, по Левицкому, неотъемлемый атрибут как человеческой личности, так и бытия вообще, которое, однако, свободно лишь поскольку оно «может быть иным», т.е. «свобода предшествует бытию» (Сочинения. М., 1995. Т. 1. С. 133) в силу того, что возможность как неотъемлемый элемент свободы присуща как бытию, так и небытию.
Большое место в наследии Левицкого занимает анализ творчества русских писателей, прежде всего Ф.М. Достоевского, в котором Левицкий усматривал «залог оправдания и возрождения русской культуры» (Сочинения. М., 1996. Т. 2. С. 136), а также Андрея Белого, Б.Л. Пастернака и др.
Сочинения:
Сочинения: В 2 т. М., 1995-1996.