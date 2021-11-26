ЛЕВИ-СТРОСС Клод
Французский этнолог и философ, член Французской академии (1973).
Окончил Парижский ун-т (1931). В 1935–39 проф. социологии в ун-те Сан-Паулу (Бразилия). Проводил полевые исследования среди индейцев Амазонки (кадувео, бороро, намбиквара, тупиковахибо). С 1939 во Франции. После герм. оккупации Франции (1940) преподавал в лицее в Монпелье. В 1941 по программе Рокфеллера выехал в США. В 1942–1945 преподавал в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Генеральный секретарь Свободной школы высших исследований (среди др. её сотрудников – Р. О. Якобсон, знакомство с которым повлияло на формирование науч. взглядов Л.-С.). В 1950–74 заведовал кафедрой религии бесписьменных народов в Практич. школе высших исследований, в 1959–82 – кафедрой социальной антропологии в Коллеж де Франс, на базе которой создал Лабораторию социальной антропологии. В 1961 основал ж. «L’Homme».
Уже в первой большой работе «Элементарные структуры родства» («Les structures élémentaires de la parenté», 1949) проявился новый структурный метод Л.-С. Им была предпринята попытка построения доступной математич. изучению иерархич. модели брачно-родственных отношений; особое внимание он придавал правилу экзогамии, брачному обмену и дуальной организации. В филос.-антропологич. соч. «Печальные тропики» («Tristes tropiques», 1955; рус. пер. 1984), основанном на полевых дневниках, формальное изучение «объективных структур» вступает в противоречие с гуманистич. пафосом: продолжая идею Ж. Ж. Руссо о «благородном дикаре», Л.-С. стремился показать жизнь индейцев Амазонки как естественное состояние человечества, резко выступал против эволюционизма в антропологии и критиковал зап. индустриальное общество. Л.-С. развивал положения структурной антропологии в своих классич. трудах «Структурная антропология» («Anthropologie structurale», 1958, рус. пер. 1980), «Неприрученная мысль» («La Pensée sauvage», 1962, рус. пер. 1984), «Тотемизм сегодня» («Le Totemisme aujourdhui», 1962), «Мифологики» («Mythologiques», т. 1–4, 1964–71; рус. пер., т. 1–4, 2000), «Путь масок» («La Voie des masques», vol. 1–2, 1975, рус. пер. 2000), «Структурная антропология два» («Anthropologie structurale deux», 1973) и др. Опираясь на достижения структурной лингвистики (Ф. де Соссюр, Р. О. Якобсон, Н. С. Трубецкой и др.), семиотики и учение о бессознательном (З. Фрейд, Ж. Лакан), он создал теорию о бессознательных и неизменных для человека, коренящихся в биологии мозга и соответственно имеющих наследственную природу ментальных структурах. Они проявляются в языке, мифах, системах родства и др. Так, мифы Л.-С. рассматривал как «тексты», позволяющие реконструировать лежащий в их основе универсальный «язык» символов и «мифем». В отличие от Л. Леви-Брюля с его теорией «пралогического мышления» у «дикарей», Л.-С. подчёркивал общность мыслительного логич. аппарата у людей разных эпох и культур. В изучении их он видел ключ для понимания иных культур, причём главное значение придавал формальным и количественно-математич. методам анализа. Важнейшую роль в его теории играют бинарные оппозиции как основа всякого мышления. С ними коррелирует ключевое для Л.-С. понятие обмена (сделки) как универсального, в его трактовке, средства коммуникации. В созданной Л.-С. модели культуры человеку отводится пассивная роль, т. к. всё в ней определяется бессознательными врождёнными структурами (ср. его знаменитое высказывание, что «мифы придумываются в людях без их ведома» и «мифы придумывают друг друга»).
Предпринятая Л.-С. попытка создать интегральную науку о человеке вызвала многочисл. дискуссии. Структурная антропология имела как мн. последователей (Р. Барт, А. Ж. Греймас, М. Фуко, У. Эко, Вяч. Вс. Иванов, Ю. М. Лотман и др.), так и противников. Нередко ближайшие ученики Л.-С. (напр., М. Годелье) становились яростными критиками структурализма.
Сочинения:
Le regard eloigné. P., 1983;
Первобытное мышление. М., 1999.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: А. А. Белик.