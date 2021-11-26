ЛЕВИ БЕРНАР АНРИ

ЛЕВИ БЕРНАР АНРИ - французский писатель, публицист , философ, общественный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье еврейского ком­мер­сан­та. В 1954 се­мья пе­ре­еха­ла во Фран­цию, в Нёйи-сюр-Сен, близ Па­ри­жа. Леви учил­ся в ли­цее Пас­те­ра, ли­цее Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го и Выс­шей нор­маль­ной шко­ле в Па­ри­же, где по­лу­чил ди­плом по фи­ло­со­фии (1971).

Мно­го пу­те­ше­ст­во­вал, ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том. Пре­по­да­вал в университете Страс­бу­ра и других выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях, вхо­дил в груп­пу экс­пер­тов Ф. Мит­те­ра­на.

На фор­ми­ро­ва­ние взгля­дов Леви ока­за­ли влия­ние идеи Ф. Ниц­ше , К. Мар­кса , А. Ка­мю, пред­ста­ви­те­лей французского струк­ту­ра­лиз­ма (М. Фу­ко, Ж. Ла­кан и др.), а так­же тра­ди­ции иу­да­из­ма. Ле­вые идеи на­шли от­ра­же­ние в пер­вой книге «Банг­ла­деш, на­цио­на­лизм в ре­во­лю­ции» («Bangladesh, nationalisme dans la révo­lution», 1973).

Под влия­ни­ем твор­че­ст­ва А.И. Сол­же­ни­цы­на Леви стал кри­ти­ком мар­ксиз­ма и од­ним из ли­де­ров дви­же­ния «но­вых фи­ло­со­фов»: в книге «Вар­вар­ст­во с че­ло­ве­че­ским ли­цом» («La barbarie а̀ visage humain», 1977) ос­мыс­лил ис­то­рический опыт XX века, об­ли­чая различные фор­мы то­та­ли­та­риз­ма как «па­то­ло­гии вла­сти». В тру­де «За­вет Бо­га» («Le testament de Dieu», 1979) раз­вен­чал ни­ги­лизм современной ци­ви­ли­за­ции, ко­то­ро­му про­ти­во­пос­та­вил биб­лей­ский мо­но­те­изм . Зна­чительный ре­зо­нанс име­ла книга «Фран­цуз­ская идео­ло­гия» («Idéolo­gie fran­çaise», 1981), в ко­то­рой Леви ана­ли­зи­ро­вал при­чи­ны со­труд­ни­че­ст­ва ви­ши­ст­ско­го ре­жи­ма с на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей.

Леви рас­смат­ри­ва­ет бы­тие вла­сти по ана­ло­гии с су­ще­ст­во­ва­ни­ем язы­ка, де­мон­ст­ри­руя, как дис­ци­п­ли­нар­ные ин­сти­ту­ты ни­ве­ли­ру­ют лич­но­ст­ное и лин­гвис­тическое свое­об­ра­зие тех, кто им под­чи­ня­ет­ся.

Ав­тор фи­лософского ро­ма­на «Дья­вол во гла­ве» («Le diable en tête», 1984), ис­сле­до­ва­ний «По­след­ние дни Шар­ля Бод­ле­ра» («Les derniers jours de Charles Baudelaire», 1988), «Век Сар­тра» («Le siècle de Sartre», 2000) и др.

Сочинения:

Eloge des intellectuels. P., 1987;

Les aven­tures de la liberté. P., 1991;

Réflexions sur la guerre, le mal et la fin de l’histoire. P., 2001.