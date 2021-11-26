ЛЕВИ БЕРНАР АНРИ
ЛЕВИ БЕРНАР АНРИ - французский писатель, публицист, философ, общественный деятель.
Родился в семье еврейского коммерсанта. В 1954 семья переехала во Францию, в Нёйи-сюр-Сен, близ Парижа. Леви учился в лицее Пастера, лицее Людовика Великого и Высшей нормальной школе в Париже, где получил диплом по философии (1971).
Много путешествовал, работал корреспондентом. Преподавал в университете Страсбура и других высших учебных заведениях, входил в группу экспертов Ф. Миттерана.
На формирование взглядов Леви оказали влияние идеи Ф. Ницше, К. Маркса, А. Камю, представителей французского структурализма (М. Фуко, Ж. Лакан и др.), а также традиции иудаизма. Левые идеи нашли отражение в первой книге «Бангладеш, национализм в революции» («Bangladesh, nationalisme dans la révolution», 1973).
Под влиянием творчества А.И. Солженицына Леви стал критиком марксизма и одним из лидеров движения «новых философов»: в книге «Варварство с человеческим лицом» («La barbarie а̀ visage humain», 1977) осмыслил исторический опыт XX века, обличая различные формы тоталитаризма как «патологии власти». В труде «Завет Бога» («Le testament de Dieu», 1979) развенчал нигилизм современной цивилизации, которому противопоставил библейский монотеизм. Значительный резонанс имела книга «Французская идеология» («Idéologie française», 1981), в которой Леви анализировал причины сотрудничества вишистского режима с нацистской Германией.
Леви рассматривает бытие власти по аналогии с существованием языка, демонстрируя, как дисциплинарные институты нивелируют личностное и лингвистическое своеобразие тех, кто им подчиняется.
Автор философского романа «Дьявол во главе» («Le diable en tête», 1984), исследований «Последние дни Шарля Бодлера» («Les derniers jours de Charles Baudelaire», 1988), «Век Сартра» («Le siècle de Sartre», 2000) и др.
Сочинения:
Eloge des intellectuels. P., 1987;
Les aventures de la liberté. P., 1991;
Réflexions sur la guerre, le mal et la fin de l’histoire. P., 2001.