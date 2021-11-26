ЛЕВЕНД АГЯХ СЫРРЫ

ЛЕВЕНД АГЯХ СЫРРЫ - турецкий литературовед, писатель, публицист .

Окон­чил литературный факультет Стам­буль­ско­го университета (1919). Пре­по­да­вал литературу в ву­зах Тур­ции (1922-1949).

Из­да­вал аль­ма­нах «Фи­ло­со­фия и со­цио­ло­гия»; воз­глав­лял ре­дак­ции жур­на­лов «Yeni Türk Dergisi» («Но­вый ту­рок», 1936-1940) и «Türk Dili» («Ту­рец­кий язык», 1951-1960).

В 1951-1960 годах сек­ре­тарь, в 1963-1966 годах председатель Турецкого лин­гвис­тического общества; один из ор­га­ни­за­то­ров из­да­ния турецкой эн­цик­ло­пе­дии (c 1945 года). В 1940-1946 годах де­пу­тат пар­ла­мен­та от г. Ай­дын. В сво­ём главном тру­де - «Уро­ки по ис­то­рии ли­тера­ту­ры» («Edebiyat Ta­rihi Dersleri», t.1-3, 1932-1938) - расс­мат­ри­ва­ет литературный про­цесс в тес­ной взаи­мо­свя­зи с дви­же­ни­ем об­щественной мыс­ли. Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет ав­то­рам «вто­ро­го пла­на», счи­тая имен­но их вы­ра­зи­те­ля­ми «ду­ха вре­ме­ни». Левенд на­шёл и опуб­ли­ко­вал счи­тав­шие­ся уте­рян­ны­ми про­из­ве­де­ния средневековой литературы, в том числе На­би Юсу­фа, Атайи, Аши­ка-па­ши, Фей­зи и др.

Позд­ние ра­бо­ты Левенда по­свя­ще­ны ис­сле­до­ва­нию твор­че­ст­ва Хю­сей­на Рах­ми Гюр­пы­на­ра (1964), Али­ше­ра На­вои (т.1-4, 1965-1968), Шем­сет­ти­на Са­ми (1969). Ав­тор обоб­щаю­ще­го тру­да «Ис­то­рия ту­рец­кой ли­те­ра­ту­ры» («Türk Edebiyatı Tarihi. Giriș»; не окон­чен; т.1, 1973). Пуб­ли­ци­сти­ка Левенда со­б­ра­на в книге «Эта­пы раз­ви­тия и уп­ро­ще­ния ту­рец­ко­го язы­ка» («Türk Dilinde Gelișme ve Sa­deleșme Evreleri», 1949).

Сочинения:

Divan edebiyatı. İst., 1941;

Gazavat-na­meler ve Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavat-na­mesi. İst., 1956;

Türk Edebiyatında șehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul. İst., 1958;

Arap. Fars ve Türk edebiyatlarında «Leylâ ile Mecnun» hikâyesi. Ankara, 1959;

Tarih boyunca Türk dili. İst., 1961;

Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler. Ankara, 1962.