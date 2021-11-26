ЛЕНЕ ПАСКАЛЬ

ЛЕНЕ ПАСКАЛЬ - французский писатель.

Окон­чил Выс­шую нор­маль­ную шко­лу в Сен-Клу. Пре­по­да­вал в кол­ле­жах и ли­це­ях, в том числе в ли­цее Людо­ви­ка Ве­ли­ко­го в Па­ри­же. Ак­тив­но со­труд­ни­ча­ет с прес­сой, вы­сту­па­ет на те­ле­ви­де­нии и ра­дио.

Ран­няя про­за Лене от­ра­зи­ла влия­ние эк­зи­стен­циа­лиз­ма, пре­ж­де все­го твор­че­ст­ва А. Ка­мю , Ж. П. Сар­тра, а так­же фи­ло­со­фии М. Хай­дег­ге­ра: в ро­ма­нах «В как Вар­ра­ва» («B comme Barabbas», 1967 год), «Ир­ре­во­лю­ция» («L’ir­ré­volution», 1971 год), «Кру­жев­ни­ца» («La dentellière», 1974 год), «Неж­ные ку­зи­ны» («Tendres cousines», 1979 год; эк­ра­ни­за­ция Д. Га­миль­то­на, 1981 год), «Диа­ло­ги же­ла­ния» («Dialogues du désir», 1992 год) до­ми­ни­ру­ют те­мы по­ис­ка че­ло­ве­ком соб­ст­вен­ной иден­тич­но­сти, его за­те­рян­но­сти в ми­ро­зда­нии, то­таль­ной ра­зоб­щён­но­сти лю­дей, до­хо­дя­щей до пол­но­го не­по­ни­ма­ния и от­чу­ж­де­ния.

Для ин­тел­лек­ту­аль­ной про­зы Лене ха­рак­тер­но стрем­ле­ние при­дать он­то­ло­гической ро­бле­ма­ти­ке глу­бо­ко лич­ное зву­ча­ние. В ис­то­рическом ро­ма­не «Го­су­да­ре­ва Жан­на» («Jeanne du bon plaisir», 1984 год) Лене опи­сал французское об­ще­ст­во эпо­хи Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов. Ав­тор де­тек­тив­ных ро­ма­нов «Су­дарь, Вы за­бы­ли свой труп» («Monsieur, vous oubliez votre cadavre», 1986 год), «Убий­ца-ле­ген­да» («L’assassin est une légende», 1987 год); мно­го­численных эс­се и др.

Сочинения

Ир­ре­во­лю­ция. Кру­жев­ни­ца. Неж­ные ку­зи­ны. М., 2002.