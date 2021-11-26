ЛЭНД-АРТ
ЛЭНД-АРТ, земляное искусство - направление в искусстве авангардизма, возникшее в конце 1960-х годов.
(Англ. Land art, также Earth art, Earthworks). Появившись на волне протеста против «продажного» искусства, включённого в рыночную систему, Ленд-арт нашёл развитие главным образом в США и Великобритании. Художники Ленд-арта, реагируя на экологические проблемы, стремились привлечь внимание к реальному ландшафту путём различных его преобразований. Американские инициаторы Ленд-арта чаще всего избирали полем деятельности пустыни, горы, острова, заброшенные каменоломни, удалённые водоёмы, где осуществляли крупномасштабные акции - выкапывали рвы, создавали насыпи, проводили борозды, линии с помощью извести или камней: «Рисунок длиной в милю» (1968) и «Крест в пустыне» (1969) У. Де Мария, «Двойной негатив» М. Хейзера (1969), «Линия времени» Д. Оппенгейма (1968), «Спиральная дамба» (1970) и «Тонущий остров» (1971) Р. Смитсона. Поскольку такие произведения были практически недоступны публике, на выставках экспонировалась их документация - фотографии, схемы, словесные описания, что сближало Ленд-арт с концептуальным искусством. В Европе к направлению Ленл-арта принадлежали Р. Лонг, Х. Фултон, П. Хатчинсон в Великобритании, Я. Диббетс в Нидерландах. Со временем акции Ленд-арта распространились на лесные заросли, парки, поля и луга, болота, побережья рек, где создавались инсталляции из различных природных объектов (древесных стволов, камней и т. п.), также из искусственных материалов - зеркал (Смитсон), бетона и стекла (Оппенгейм, Хейзер), металла (Де Мария). Особая разновидность Ленд-арта - выполненные Христо и Жанной-Клод перекрытия больших участков ландшафта, также и архитектурных сооружений промышленными тканями («Завёрнутое побережье», 1969; «Бегущая изгородь», 1972-1976; «Окружённые острова», 1980-1983).
Художники Ленд-арта вторгались в природную среду с намерением вызвать в ней некое возмущение, создать необычную ситуацию, которая заставляет отказаться от стереотипов восприятия, обновляет видение привычного ландшафта. Неизбежное впоследствии разрушение работы предусматривалось замыслом. Некоторые из произведений Ленд-арта вызывали культурно-исторические ассоциации - с курганами и мегалитическими сооружениями древности, с огромными наземными геометрическими рисунками в долине Наска в Перу.