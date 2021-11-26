ЛЕКУНА САЛЬБОЧ ВИСЕНТЕ
ЛЕКУНА САЛЬБОЧ ВИСЕНТЕ - венесуэльский историк.
Член Национальной академии истории (1918 год). В 1884-1889 годах учился на инженерном факультете Центрального университета Венесуэлы, затем работал по специальности. В 1911-1920 годах руководил Школой искусств и профессий в Каракасе. В 1915-1930 годах и с 1933 года президент Банка Венесуэлы. В 1914 году по поручению правительства возглавил Архив С. Боливара (руководил им до конца жизни). В 1916-1919 годах восстановил родной дом Боливара в Каракасе, впоследствии разместил там архивы Боливара и генералов А.Х. де Сукре и Х.Р. Ревенги. В 1918-1921 годах сенатор от штата Лара, в 1919-1928 годах глава Торговой палаты Каракаса. В 1931-1933 годы президент Национальной академии истории. В 1933-1953 годах главный редактор «Boletin de la Academia Nacional de la historia». Собрал и подготовил к изданию большое количество документов о жизни и деятельности Боливара. В 1947 году на 1-м конгрессе боливарианских обществ в городе Кито назван лучшим боливарианским историком Америки.
Сочинения:
Cartas del Libertador... Caracas, 1929–1959. Vol. 1–12 (ed.);
Proclamas y discursos del Libertador. Caracas, 1939 (ed.);
Cartas apócrifas sobre la Conferencia de Guayaquil. Caracas, 1945;
Crónica razonada de las guerras de Bolivar. N. Y., 1950. Vol. 1–3;
La entrevista de Guayaquil. Caracas, 1952;
Relaciones diplomáticas de Bolívar con Chile y Buenos Aires. Caracas, 1955. Vol. 1–2 (comp.);
Catálogo de herrores y calumnias en la historia de Bolívar. Caracas, 1956–1958. Vol. 1–3.