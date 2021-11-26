ЛАИК СУЛЕЙМАН

ЛАИК СУЛЕЙМАН - афганский по­эт, об­щественный дея­тель, пре­зи­дент АН Аф­га­ни­ста­на (с 1980 года).

Пи­шет на пуш­ту и да­ри. Ро­дил­ся в се­мье му­сульманского бо­го­сло­ва. Окон­чил Ка­буль­ский университет (1957 год). Ре­дак­тор га­зет «Хи­вад», «Анис» (1958-1961 годы); в 1961-1965 годах ра­бо­тал на ра­дио. В 1967-1970 годах - из­да­тель и главный ре­дак­тор газеты «Пар­чам». В 1979 году несколько ме­ся­цев про­вёл в за­клю­че­нии. Ми­нистр по де­лам на­род­но­стей и пле­мён (1981-1989 годы); в 1989-1990 годах ми­нистр по де­лам гра­ниц. В 1992 году эмиг­ри­ро­вал в Па­ки­стан, в 1994 году в Гер­ма­нию.

Лаик - сто­рон­ник «но­вой по­эзии», для ко­то­рой ха­рак­тер­ны современная те­ма­ти­ка, от­ход от тра­диционных форм и об­ра­зов. Ав­тор пей­заж­ной, ин­тим­ной и гражданской ли­ри­ки: по­этические сборники «Чун­гар» (1962 год), «Па­лат­ка ко­чев­ни­ка» (1976 год), «Сви­рель» (1983 год), «Свет­лый путь» (1984 год), «Ис­кор­ки» (2004 год) и др. Наи­боль­шую из­вест­ность Лаику при­нёс сборник сти­хов «Чун­гар» (1968 год), вос­пе­ваю­щий кра­со­ту род­но­го края.

Сочинения :

Из­бран­ная ли­ри­ка. М., 1981.