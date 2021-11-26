КУНЧИНАС ЮРГИС

КУНЧИНАС ЮРГИС - литовский писатель, эссеист, переводчик.

В 1964-1968 годах изу­чал герм. фи­ло­ло­гию в Виль­нюс­ском университете. По­сле служ­бы в ар­мии про­бо­вал се­бя в раз­ных про­фес­си­ях. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1968 году. По­эзия Кунчинаса тя­го­те­ет к по­ве­ст­во­ва­тель­но­сти: сборники «Тро­па че­рез пу­щу» («Takas per giriᶐ», 1977 год), «От­сро­чен­ный сен­тябрь» («Atidėtas ru­g­sėjis», 1984 год), «Коль­цо лип» («Liepų ra­tas», 1988 год), «Крест воз­ро­ж­де­ния» («At­gimimo Kryžius», 1990 год), «До­ма без ог­ней» («Namai be žiburių», 1991 год).

Основные чер­ты про­зы Кунчинаса - фраг­мен­тар­ность и ас­со­циа­тив­ность - вос­хо­дят к ма­не­ре уст­но­го рас­ска­за: сборник рас­ска­зов «Вид на Лу­ну» («Vaizdas ᶖ mėnulᶖ», 1989 год), по­вес­ти «Ночь бе­ло­го сы­ра» («Baltųjų su̅rių naktis», 1995 год), «Ме­не­ст­ре­ли в паль­то мак­си» («Menestreliai maksi paltais», 1996 год), «Ни­чей дом» («Niekieno namai», 1999 год), «За­шёл к дру­гу» («Užėjau pas draugᶐ», 2003 год) и другие; ро­ма­ны «Туу­ла» («Tu̅la», 1993 год; русский перевод 2008 год), «Пе­ре­движ­ные Röntgen’овские ус­та­нов­ки. Ис­то­рия бо­лез­ни и люб­ви» («Kilnojamo­sios Röntgeno stotys», 1998 год; русский перевод 2002 год), «Би­ле и дру­гие» («Bilė ir kiti», 2002 год), «Пью­ти-фьют! или Лжи­вый двор» («Pj ̅u­ti fju̅ ̅ut! arba Netiesų dvaras», 2004 год) и другие. Про­зе Кунчинаса при­су­щи эле­мен­ты зло­ве­щей мис­ти­ки, фан­тас­ма­го­рии, фар­са; по­ве­ст­во­ва­ние от­ме­че­но тон­кой де­та­ли­за­ци­ей в вос­соз­да­нии со­вре­мен­но­го и ис­то­рического об­ли­ка Виль­ню­са , пе­ре­пле­те­ни­ем тра­гиз­ма и ко­миз­ма, поэ­зии и на­ту­ра­лиз­ма , со­че­та­ни­ем эле­мен­тов различных жан­ров.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: сборники са­ти­рических рас­ска­зов «Кон­ский во­лос из Фра­ка Жиз­ни» («A ̌sutai i ̌s gyvenimo ̌svar­ko», 1998 год), «Кра­со­ты мно­го не бы­ва­ет» («Gro ̌zio nie­kad negana», 2001 год), сти­хо­тво­ре­ния для де­тей, очер­ки и эс­се, пье­сы для ра­дио и ки­но­сце­на­рии. Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния Ф. Дюр­рен­мат­та , Г. Грас­са, Х. Фал­ла­ды, В. Борхер­та, З. Лен­ца и других.

Сочинения:

Via Baltica: ро­ман, эс­се и рас­ска­зы. М., 2006 год