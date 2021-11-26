КУБИНИ АНДРАШ
Кубини (венг. Kubinyi), Андраш (28.01.1929, Будапешт — 09.11.2007, Будапешт) — венгерский историк-медиевист, археолог, профессор, академик.
В 1951 окончил университет им. Лоранда Этвеша в Будапеште. В 1978—1994 преподавал на кафедре археологии университета им. Л. Этвеша, с 1988 — в звании профессора; с 1990 — в должности заведующего. В 1970 защитил кандидатскую, в 1986 — докторскую диссертации по истории. С 2001 — член-корреспондент, с 2001 — академик Венгерской АН; также действительный член Академии Св. Иштвана. Член Научных советов по истории, археологии, истории культуры ВАН. Лауреат нескольких государственных премий Венгрии и Австрии. В честь К. в 2008 учрежден Фонд медиевистических исследований им. Андраша Кубини, а в его рамках — стипендия для молодых ученых-медиевистов. Сфера научных интересов К. — история средневекового города в Венгрии, история Венгерского государства, особенно в эпоху короля Матяша Корвина и Ягеллонов, а также история средневековой культуры. Уделял большое внимание теоретическим разработкам проблематики персональной истории, написал биографии нескольких выдающихся государственных, церковных и других деятелей XV — начала XVI в.
Соч.: Die Anfänge Ofens. Berlin, 1972; Budapest története a későbbi középkorban Buda elesteig. Budapest, 1973; Magyarország története 1301—1525. Budapest, 1998 (в соавторстве); König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn. Städteentwicklung. Alltagsleben und Regierung im mittelalterlichen Ungarn. Herne, 1998; Mathias Corvinus. Die Regierung eines Königsreichs in Ostmitteleuropa 1458—1490. Herne, 1999; Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Budapest, 1999; Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és Alföld szélén. Szeged, 2000; Mátyás király. Budapest, 2001; Nándorfehérvártól Mohácsig: A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete. Budapest, 2007. Stände und Ständestaat im spätmittelalterlichen Ungarn. Herne, 2011.
Лит.: Kubinyi Andras: Miért lettem a középkor kutatója? // Korall, 2005; Turul, 2007, 3. sz.; Levéltári Szemle 2007, 4. sz.; A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825—2002. 2.köt. / Szerk. F. Glatz. 2003.