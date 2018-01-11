Кто и почему снова считает Землю плоской? Опрошенные порталом «История.РФ» эксперты – о том, кто и почему в XXI веке всерьез заявляет, что Земля плоская. Знаний, накопленных человечеством к данному моменту времени, конечно, пока недостаточно для того, чтобы окончательно разобраться во всех тонкостях устройства Вселенной. Однако есть вещи, в которых не приходится сомневаться и которые стали известны нам еще несколько столетий назад. Тем не менее в последнее время необычайно активизировались различные лженаучные течения, и одно из них – Общество плоской Земли. Оно зародилось в XIX веке в Англии, после того как английский изобретатель Сэмюэл Роуботэм опубликовал книгу «Зететическая астрономия». В ней он подробно изложил результаты своих опытов... На чтение: 5 минут

Опрошенные порталом «История.РФ» эксперты – о том, кто и почему в XXI веке всерьез заявляет, что Земля плоская.

Знаний, накопленных человечеством к данному моменту времени, конечно, пока недостаточно для того, чтобы окончательно разобраться во всех тонкостях устройства Вселенной. Однако есть вещи, в которых не приходится сомневаться и которые стали известны нам еще несколько столетий назад.

Тем не менее в последнее время необычайно активизировались различные лженаучные течения, и одно из них – Общество плоской Земли.

Оно зародилось в XIX веке в Англии, после того как английский изобретатель Сэмюэл Роуботэм опубликовал книгу «Зететическая астрономия». В ней он подробно изложил результаты своих опытов и доказательства того, что Земля якобы не имеет форму шара, а поверхность Мирового океана – это ровная плоскость.

Общество продолжало существовать вплоть до смерти одного из своих лидеров, Доуи Уилбура Гленн Волива, который пропагандировал теорию плоской Земли до своей смерти в 1942 году. В 1956 году организация была возрождена в США под названием «Международное общество плоской Земли», однако сейчас ее существование находится под вопросом.

Несмотря на это, интернет в последнее время наводнили многочисленные видеоролики с пометкой «шок» и «сенсация», авторы которых уверяют, что Земля на самом деле представляет собой плоский диск, а все наши знания о ней – результат вселенского заговора ученых и мировых правительств. Многие знаменитости (в основном из мира спорта и шоу-бизнеса) в социальных сетях всерьез утверждают, что Земля – это вовсе не шар, и даже собирают пожертвования для запуска в космос «правильных» спутников, чтобы доказать свою правоту. И самое удивительное то, что доводы этих людей многим кажутся убедительными.

Если вкратце, концепция «плоскоземельщиков», как их называют в Сети, такова. Земля – это плоский диск диаметром 40 000 километров, в центре которого находится Северный полюс, а то, что нам кажется Антарктидой –ледяная стена, опоясывающая мир. Солнце, Луна и прочие светила вращаются над поверхностью Земли. Сила тяжести возникает в силу того, что Земля постоянно движется вверх с ускорением 9,8 м/с². А все фотографии Земли из космоса (как вы уже могли догадаться) – «подделки».

«История.РФ» решила разобраться в этой проблеме и понять, почему «плоскоземельщики» продолжают стоять на своем и какие законы физики они упускают из виду. Чтобы показать проблему с разных точек зрения, мы поговорили с двумя учеными – географом и физиком.

Географ: «Взрывательные» мифы для невежд становятся путеводными

Заместитель директора Института географии РАН, доктор географических наук, профессор Аркадий Тишков убежден, что вера современных людей в плоскую Землю – результат вопиющего невежества. А ведь первые представления о сферической форме нашей планеты зародились еще в Античности…

– Аркадий Александрович, в последнее время, как ни странно, вновь заговорили о том, что Земля может иметь плоскую форму, а все наши представления о ней – это результат заговора… Скажите, в научном сообществе знают об этом веянии? Что это вообще такое?

– Вы знаете, с моей точки зрения, это не просто лженаука, это такой постмодернистский ход человеческой безграмотности, абсурда и невежества. И почему-то никто не хочет рассматривать тот факт, что это никак не связано с достижениями науки. Мы сейчас летаем в космос, мы видим Землю, ощущаем окружающий мир; физическими, химическими, биологическими и всеми методами точных наук все это давно уже показано. Изучая физику Земли, мы получаем информацию и обо всех оптических явлениях, мы знаем, как рассчитывается объем, как ведут себя предметы под действием гравитации, – всё давно уже доказали, и это не может быть переосмыслено.

– Но почему в таком случае у людей до сих пор возникают ложные представления об окружающем мире?

–Это происходит, когда возникает какой-то феномен, который трудно объяснить. И для невежественных людей, не владеющих научной методологией, такие мифы становятся путеводными. Человек думает: «Я подпрыгнул, Земля должна была переместиться на такое-то расстояние с такой-то скоростью, но этого не произошло – я приземлился в то же место».

– А искривление Земли за линией горизонта, которое мы якобы должны наблюдать невооруженным глазом, но не наблюдаем, – это тоже признак банального невежества?

– Это все можно легко объяснить, если провести расчеты по горизонту.Люди просто не учитывают то, что оптика атмосферы ведет себя таким образом, что не всегда расчетная точка горизонта совпадает с видимой. Представление о линии горизонта, кстати, появилось еще в эпоху Возрождения, это видно на картинах того времени. Художники уже тогда учитывали свои представления о горизонте в визуальных отображениях действительности. Но на фоне трех-четырех даже не дискуссионных, а труднообъяснимых вопросов, которые на самом деле объясняются с позиции физики, конечно, возникает определенное желание взбудоражить общественность. Но могу сказать, что географам уже давно, с появлением координат Меркатора, стало понятно, что координаты точек надо учитывать с позиции того, что Земля имеет форму шара, что расстояния между меридианами меняются с севера на юг и с запада на восток и пр. Вот с этого момента вообще перестали говорить о том, что Земля плоская, стоит на трех слонах и так далее.

– Занятно, что подобные мифы привлекают к себе столько внимания. Так было всегда или это бич современного поколения? Почему люди не слышат доводов рассудка?

– Если вы обратите внимание, то заметите, что сейчас нет такой отрасли (кстати, вашей истории это тоже касается), где бы не возникали такие «взрывательные» идеи и мифы, будоражащие человечество. Сейчас они появляются только из-за того, что произошел разрыв между поколениями. Сегодняшнее поколение пользователей информации абсолютно безграмотно. Они скорее поверят каким-нибудь фейкам, запущенным в интернете, чем здравому смыслу и ученым, которые все это доказывают, объясняют и показывают на конкретных примерах. Я боюсь, что география как наука иногда бывает бессильна перед людьми, которые лишены такой мировоззренческой основы, как ощущение себя в пространстве. Посмотрите, какую ахинею порой пишут в СМИ: что сантиметр, что метр, что километр – никакой разницы! Масштаб 1 : 100 000 или 1 : 1 000 000 – у них нет об этом представления. А некоторые просят сделать карту в масштабе одна стотысячная, а это примерно шесть метров на десять метров, такую стену еще поискать! Или говорят, что хотят жить по московскому времени, хотя сами находятся в Сибири. Люди вообще не задумываются о том, что изучали о часовых поясах в шестом классе! Это говорит о том, что пришло поколение людей, невежественных в отношении мировоззренческой науки. Человек не может себя осознать в пространстве, и первый шаг здесь – вера в плоскую Землю.

– Насколько мне известно, образ плоской Земли встречается в шумерской, скандинавской, египетской, греческой мифологии, а также в индуизме, буддизме и даже библейских сказаниях. Значит, это очень древние представления? Когда впервые их попытались разрушить?

– Еще в античные времена люди начали задумываться о том, что есть горизонт, и у них появилось некое представление о сферической форме. Если вы посмотрите на некоторые изображения того времени, то увидите, что там все-таки была сфера неба. А до этого была ойкумена, то есть область, которая была известна, и область, которая не была известна. Плавание в древности было в основном каботажным (каботажное плавание – прибрежное морское судоходство между портами одного и того же государства. – Прим. ред. ), то есть плавали в плоскости, вдоль берегов. Также сплавлялись по рекам, и это тоже как будто бы происходило на плоской поверхности. Конечно, тогда не задумывались о том, что Земля может представлять собой шар. Но вопрос о том, что Земля шарообразная, возник еще в Античности, примерно в то время, когда начались активные плавания через крупные водоемы, в данном случае – через моря, например Средиземное.

– Сторонники теории плоской Земли часто приводят в пример известных людей, которые якобы также отрицали шарообразную форму планеты. Например, по заверениям некоторых, таким человеком был Адольф Гитлер… Когда-нибудь слышали о подобных заявлениях известных исторических личностей?

– Нет, нет. Дело в том, что если все-таки человек говорит об этом, то он расписывается в своей недееспособности. Но мы не можем говорить за наших иерархов и т. д. Ведь представление о Земле в той же Библии было ненаучным. Там пространство воспринималось как плоскость.

– Любопытно, что поклонники концепции плоской Земли любят давать ссылки именно на церковные писания. Разве в Библии действительно говорится об этом?

– Я думаю, что они ссылались на те места в Библии, где говорится о сотворении Земли. И эти места церковью однозначно трактуются как утверждения о том, что Земля и небо представляют собой плоскость (твердь). Я не думаю, что сейчас это надо воспринимать серьезным образом, ведь это, что называется, вброс! На самом деле еще 5–6 лет назад эти случаи (появления сторонников теории плоской Земли. – Прим. ред. ) были единичны.

Физик: Те, кто не видит кривизну Земли, просто плохо считают

Если рассуждения о форме Земли кажутся вам исключительно праздным философствованием, то не спешите с выводами. Форма нашей планеты является одним из важнейших факторов, которые ежедневно приходится учитывать при прокладке дорог, строительстве сложной техники и проведении космических и авиаперелетов. О том, как знание о шарообразности Земли влияет на нашу жизнь здесь и сейчас и почему ее кривизну нельзя увидеть невооруженным глазом, рассказал научный сотрудник концерна радиостроения «Вега» Борис Белик.

– В качестве одного из своих главных доводов «плоскоземельщики» приводят пример с ядром. Допустим, если из пушки выстрелить в небо, то полет ядра вверх, а потом вниз составит несколько секунд. И если Земля имеет форму шара и постоянно вращается с большой скоростью, то за эти секунды место, где находится пушка, якобы должно сместиться по отношению к ядру на несколько километров, и само ядро, следовательно, приземлится значительно дальше. Однако этого не происходит. В чем здесь подвох?

– Во-первых, ядро не вернется в ту же точку, так как действительно смещается за счет вращения Земли. Дело в том, что все мы находимся в системе отсчета, связанной с Землей, а она является неинерциальной. Кстати, это все должны проходить в школе – что такое инерциальная и неинерциальная система отсчета. Собственно, из-за этого ядро действительно сместится. Но сторонники плоской Земли почему-то забывают, что и пушка, и ядро движутся вместе с землей. Эти люди, видимо, ни разу не слышали даже про законы Ньютона. Это же первый закон Ньютона: тело, на которое не действуют никакие силы, продолжает двигаться равномерно и прямолинейно. Другое дело, что система отсчета, связанная с точкой на поверхности Земли, – неинерциальна, поэтому вращение Земли вызовет некоторое отклонение ядра, однако оно будет незначительным. Это происходит благодаря силе Кориолиса, которая и учитывает как раз неинерциальность такой системы отсчета. Сила Кориолиса, кстати, учитывается во многих вещах, и многие явления природы ею объясняются: к примеру, то, как те же самые циклоны и антициклоны вращаются в разные стороны в разных полушариях – это тоже связано с вращением Земли. Даже снайперы, если не ошибаюсь, вынуждены учитывать ее при стрельбе на больших дистанциях. Но ее влияние очень слабое, и в повседневной жизни его не заметить.

– Значит, и пример с самолетом, от которого якобы должна «убегать» взлетно-посадочная полоса, тоже несостоятелен?

– Да, с самолетами та же самая история: мы находимся в системе отсчета, связанной с Землей, поэтому никаких проблем с посадкой у них нет.

– Хорошо, а что насчет искривления Земли за горизонтом? Такие опыты начал проводить еще изобретатель Сэмюэл Роуботэм, пытавшийся доказать, что Земля плоская. Он мыслил так: если земля – шар, то есть искривление и за линией горизонта ничего не должно быть видно. Но на практике такие высокие объекты, как маяки, горы, статуи, видны с таких расстояний, с которых они должны находиться значительно ниже линии горизонта – то есть, не должны быть видны в принципе. Многие люди и сегодня цепляются за это утверждение, выкладывая в Сеть «загадочные», по их мнению, фотоснимки, где, как им кажется, должно быть заметно искривление поверхности планеты.

– Я подозреваю, что они просто плохо считают. Во-первых, Земля все-таки имеет не форму шара, а форму геоида. А во-вторых, они (наблюдатели. – Прим. ред. ) вряд ли находятся на уровне моря и точно знают, на какой именно высоте они стоят. К тому же они, возможно, не учитывают влияние атмосферы, а именно рефракцию, из-за которой дальность до горизонта увеличивается. Я думаю, что если посчитать все грамотно, то никаких вопросов не останется.Это напрямую относится к моей работе. Форма Земли обязательно должна учитываться при производстве радиолокационных комплексов. Например, дальность действия локатора ограничена в том числе именно этим: мы не можем видеть дальше нескольких сотен километров. Когда мы летим на высоте, допустим, 10 километров, мы видим объекты, находящиеся на земле, только на расстоянии порядка 350 километров. Это называется дальностью до радиогоризонта. Дальность, на которую позволяют видеть наземные локаторы, и того меньше – все по тем же причинам. Есть еще такое понятие, как загоризонтная радиолокация, которая как раз использует влияние атмосферы на траекторию радиолуча. Из-за неоднородности атмосферы радиоволны распространяются не прямолинейно, что позволяет нам видеть немного дальше. Это, собственно, и есть рефракция. Если бы Земля была плоской, этих проблем не возникало бы. Какие возможности для радиоразведки! Поставил мощный локатор на крышу дома и наблюдаешь за Пентагоном. Я это все к тому, что те примеры, которые приводят «плоскоземельщики», скорее всего, объясняются просто неточностью их расчетов или вовсе подлогом. Если бы они с помощью телескопа с Останкинской башни увидели, например, статую Свободы, можно было бы задуматься, а когда они говорят о каких-то маяках, которые увидели с расстояния нескольких десятков километров, не вижу в этом ничего сверхъестественного.

– Почему же после всего этого некоторые люди до сих пор не убедились в том, что живут не на плоскости?

– Это, на мой взгляд, говорит о том, что у людей, которые в это верят, нет даже базовых знаний из области физики на уровне школы. Те вопросы, которые они ставят, это действительно самые азы, которые должен знать абсолютно каждый человек.