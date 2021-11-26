КОШАРИ ДОМОКОШ

Кошaри (вен. Kosáry), Домокош (31.07.1913, Шельмецбанья — 15.11.2007, Будапешт) — венгерский историк, профессор, академик.

В университете им. Петера Пазманя в Будапеште получил специальность учителя истории и латинского языка (как член Коллегиума Лоранда Этвеша), в 1936 защитил так называемую малую (докторскую), в 1977 — большую (академическую) диссертацию. С 1937 преподавал в названном Коллегиуме, одновременно выезжал на учебу в Париж (1936—1937), Лондон (1938—1939), США (1941). До 1949 заведовал отделом в Институте им. П. Тёкёли, преподавал в университете Пазманя. В 1949 был отовсюду уволен, работал библиотекарем в Аграрном университете. Участвовал в событиях 1956, возглавил Революционный комитет венгерских историков, за что с 1956 по 1960 был заключен в тюрьму. После освобождения работал в Пештском областном архиве, затем на разных должностях в отделе Новой истории Научно-исследовательского института истории (1968—1989). С 1990 по 1996 — президент Венгерской академии наук. Одновременно — профессор университета им. Л. Этвеша. Член (и председатель) многочисленных научных комиссий, обществ и академий в Венгрии и за границей (Европейская академия в Лондоне, Европейская академия науки и искусства в Париже, Британская, Хорватская, Румынская академии наук, Лондонское королевское историческое общество, президент Венгерского исторического общества и мн. др.); патрон Венгерской академии литературы и искусства им. Сечени. Заслуги К. отмечены многочисленными наградами в Венгрии и за рубежом. В память о К. университетом Св. Иштвана была учреждена премия за достижения в области библиотечного и архивного дела.

Сфера научных исследований К. — история Венгрии XVII—XX вв. (в первую очередь преобразования в обществе и изменения в общественно-политическом и национальном сознании) в сравнительном контексте с европейской историей, история дипломатии и международных отношений. Современник драматических событий истории Венгрии в XX в. — от Трианона до революции 1956 — в своих трудах о Ф. Ракоци, А. Гергее, Л. Кошуте, И. Сечени переосмыслял сложившиеся стереотипы, предлагал отказаться от устоявшихся ярлыков, обвинений в конформизме, предательстве нации и т. п., призывал к толерантности. Новым словом в науке стало создание под руководством К. многотомной венгерской библиографии по истории, в которой дается подробная информация о центральных и местных архивах, коллекциях опубликованных и неопубликованных источников, серийных и отдельных изданиях научной литературы по разным разделам венгерской истории.

Соч.: A Görgey-kérdés és története. Budapest, 1936; Kossuth Lajos a reformkorban. Budapest, 1946; History of Hungarian nation. Budapest, 1969; Magyar külpolitika Mohács előtt. Budapest, 1978; Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, 1981; Nemzeti fejlődés, művelődés, európai politika. Budapest, 1990; Magyarország és nemzetközi politika 1848—1849. Budapest, 1999; Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalomba. 2. köt. Budapest, 2000—2015; Выступление Домокоша Кошари на дискуссии по проблемам исторической науки на Кружке Петефи (1956 г.) [Текст] / Пер. с венг. Ю. Гусева; публ. и примеч. А. Стыкалина // Славяноведение. № 3. 2014. С. 90—93.

Лит.: Glatz F. Kosáry Domokos, a történész életútja / Magyar Tudomány. 2003, 12.sz.; Magyar еvszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára / Szerk. M. Ormos. Budapest, 2003; Romsics I. Clio bűvöletében. Magyar történеtírás a 19—20. században — nemzetközi kitekintéssel. Budapest, 2011.