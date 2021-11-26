КОРРЕА ЧАРЛЗ МАРК
КОРРЕА ЧАРЛЗ МАРК - индийский архитектор.
Архитектурное образование получил в США: в Мичиганском университете в Анн-Арборе (1949-1953 годы) и в Массачусетском технологическом институте (1953-1955 годы) у Р.Б. Фуллера.
Вернувшись в Индию, Ч.М. Корреа в 1958 году открыл свою архитектурную мастерскую в Бомбее (ныне Мумбаи).
Испытал влияние многих мастеров модернизма, но ключевым для Ч.М. Корреа оказалось воздействие поздних работ Ле Корбюзье, в частности его проектов для Чандигарха; в этом русле им были выполнены административное здание (1958-1960 годы) и учебный корпус (1959-1960 годы) университета «Сардар Пател» (близ Ананда).
Важнейшая постройка Ч.М. Корреа раннего периода - Мемориальный центр Ганди в Ахмадабаде (1958-1963 годы): ансамбль из нескольких расположенных асимметрично павильонов (включая дом, где жил М.К. Ганди), сгруппированных вокруг центрального пруда наподобие типичной инд. деревни; в нём широко использованы традиционные материалы, застекление заменено деревянные жалюзи и т. д. В этой работе ярко проявились основные черты творчества Ч.М. Корреа: соединение принципов модернизма с элементами традиционной индийской архитектуры, внимание к особенностям климата и социальной среды. В комплексе штаб-квартиры компании ECIL в Хайдарабаде (1965-1968 годы) применена система естественной вентиляции, внутренние дворы и окна помещений защищены от солнечных лучей решётчатыми навесами-перголами и экранами из водяных струй.
Наряду с проектированием частных домов (дом Рамкришны, Ахмадабад, 1962-1964 годы), Ч.М. Корреа большое внимание уделял градостроительству и решению проблемы жилья для малоимущих, избегая строительства высотных многоквартирных домов, неблагоприятно воздействующих, по его мнению, на городской социум. Крупнейший проект Ч.М. Корреа в этой сфере - план города на 2 млн. человек - Нью-Бомбей (Нави-Мумбаи, 1964-1974 годы) близ Бомбея (Мумбаи). Несмотря на высокую плотность населения, малоэтажная жилая застройка сочетается здесь с большим количеством общественных пространств различного типа и развитой инфраструктурой.
Работы Ч.М. Корреа 1980-х годов отмечены чертами символичности в духе постмодернизма: план административного и парламентского комплекса «Видхан Бхаван» (1980-1996 годы, Бхопал) выполнен в виде ведической мандалы; здание постоянного представительства Индии при ООН (1985 год, Нью-Йорк) представляет собой «архетипический» небоскрёб, над главнм входом которого устроена ниша со скульптурным изображением гос. флага Индии. В работах последних лет Ч.М. Корреа возвращается к стилистике модернизма (дом Гобхая близ Мумбаи, 1995-1999 годы; Центр неврологии Массачусетского технологического института, 2000-2005 годы, Кембридж, США).
Сочинения:
The new landscape. Bombay, 1985.