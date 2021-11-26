КОЛАКОВСКИЙ ЛЕШЕК

КОЛАКОВСКИЙ ЛЕШЕК - польский фи­ло­соф, член Бри­тан­ской ака­де­мии (1983 год) и Поль­ской академии наук (1991 год).

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в университетах Лод­зи (1945-1950 годы, под руководством Т. Ко­тар­бинь­ско­го) и Вар­ша­вы (1953 год). С 1950 года пре­по­да­вал в Вар­шав­ском университете, с 1964 года про­фес­сор.

В фи­лософских дис­кус­си­ях 1956 год вме­сте с А. Шаф­фом стал од­ним из главных кри­ти­ков официальной идео­ло­гии с по­зи­ций «эти­че­ско­го со­циа­лиз­ма», под оп­ре­де­ляю­щим вли­я­ни­ем ран­них ра­бот К. Ма­рк­са . По­лу­чил из­ве­ст­ность на За­па­де пос­ле пуб­ли­ка­ции на немецком языке сборника сво­их ра­бот «Че­ло­век без аль­тер­на­ти­вы. О воз­мож­но­сти и не­воз­мож­но­сти быть марк­си­стом» («Der Mensch ohne Alternative. Von der Möglichkeit und Un­mög­lichkeit Marxist zu sein», 1960 год).

В 1966 года ис­клю­чён из ПОРП. В 1968 года уво­лен из университета по по­ли­тическим мо­ти­вам и эмиг­ри­ро­вал. С 1969 года пре­по­да­вал в университете Мак-Гил­ла в Мон­реа­ле, Ка­ли­фор­ний­ском университете в Берк­ли, в Йель­ском университете. С 1970 года в Ве­ли­ко­бри­та­нии, профессор Окс­форд­ско­го университета. В 1981-1994 годах профессор Чи­каг­ско­го университета.

Ав­тор бо­лее 30 книг по ис­то­рии фи­ло­со­фии, эти­ке, фи­ло­со­фии ре­ли­гии и куль­ту­ры, а так­же пуб­ли­ци­стических про­из­ве­де­ний, литературных эс­се и ска­зок. Кри­ти­ке мар­ксиз­ма и то­та­ли­та­риз­ма по­свя­щён наи­бо­лее из­ве­ст­ный его труд «Ос­нов­ные тече­ния мар­ксиз­ма . Воз­ник­но­ве­ние - раз­ви­тие - упа­док» («Głowne nur­ty mark­sizmu: powstanie, rozwój, rozkład», t. 1-3, 1976-1978 годы).

Сочинения:

Szkice o filozofii katolickiej. Warsz., 1955;

Wykładach o filozofii średniowiecznej. Warsz., 1956;

Rozmowy z diabłem. Warsz., 1965;

Świa­domość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bez­wy­znaniowym siedemnas­tego wieku. Warsz., 1965;

Filozofia po­zy­ty­wis­tyc­zna. Warsz., 1966;

Kul­tura i fetysze. Warsz., 1967;

Obecność mitu. P., 1972;

Husserl and search for certitude. New Haven, 1975;

Religion: if there is no god. N. Y., 1982;

Bergson. Oxf., 1985;

Me­taphysical horror. Oxf.; N. Y., 1988;

Poch­wał a niekonsekwencji. Warsz., 1989. Vol. 1–3;

Cy­wilizacja na ławie oskarżonych. Warsz., 1990;

Freedom, fame, lying, and betrayal: essays on everyday life. Boulder, 1999;

The two eyes of Spinoza and other essays on philosophers. South Bend, 2004; My correct views on everything. South Bend, 2005.