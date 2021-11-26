КОЭЛЬО ПАОЛО

КОЭЛЬО ПАОЛО (Ко­э­лью Пау­лу) - бразильский писатель .

Сын ин­же­не­ра. Учил­ся в ие­зу­ит­ской шко­ле, на юри­дическом факультете университета Рио-де-Жа­ней­ро (не окон­чил). Не­од­но­крат­но про­хо­дил кур­сы те­ра­пии в пси­хи­ат­рических кли­ни­ках. Мно­го пу­те­ше­ст­вовал по Латинской Аме­ри­ке, Северной Аф­ри­ке, Ев­ро­пе. Под влия­ни­ем идей Э.А. Кро­ули прим­кнул к анар­хической ор­га­ни­за­ции, дей­ст­во­вав­шей в шта­те Ми­нас-Же­райс; со­дер­жал­ся в тюрь­ме, где под­вер­гал­ся пыт­кам. В 1980-х годах сбли­зил­ся с ка­то­лическими кру­га­ми.

Жи­вёт в Бра­зи­лии и Фран­ции, со­труд­ни­ча­ет с ЮНЕСКО. В сво­ей про­зе Коэльо ак­тив­но ис­поль­зу­ет дос­ти­же­ния латино-американской сло­вес­но­сти XX века (пре­ж­де все­го Х.Л. Бор­хе­са и ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма), адап­ти­руя их к за­про­сам мас­со­во­го чи­та­те­ля. Со­от­но­ше­ние ре­аль­но­сти и снов, соз­на­ния и бес­соз­на­тель­но­го, судь­бы и сво­бод­ной во­ли - главные те­мы ро­ма­нов-притч «Ал­хи­мик» («Alqui­mista», 1988, русский перевод 1997), «У ре­ки Рио-Пьед­ра се­ла я и за­пла­ка­ла» («Na margem do rio Piedra eu sentei e chorei», 1994, русский перевод 2003), «Пя­тая го­ра» («Monte cin­co», 1996, русский перевод 2001), «Кни­га Вои­на Све­та» («Manual do guerreiro da luz», 1997, русский перевод 2002), «Ве­ро­ни­ка ре­ша­ет уме­реть» («Veronika decide morrer», 1998, русский перевод 2001), « Ведь­ма из Пор­то­бел­ло» («A bruxa de Portobello», 2007, русский перевод 2007) и др.

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1999).