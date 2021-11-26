КОДАЙ ЗОЛТАН

КОДАЙ ЗОЛТАН - венгерский ком­по­зи­тор, му­зы­ко­вед-фольк­ло­рист, пе­да­гог, об­щественный дея­тель, член Венгерской АН (с 1943 года; в 1946-1949 годах пре­зи­дент).

Учил­ся иг­ре на фортепиано, скрип­ке, вио­лон­че­ли в На­дь­сом­ба­те (ны­не Трна­ва, Сло­ва­кия), в 1900-1905 годах в Ака­де­мии му­зы­ки у Я. Кёс­ле­ра (ком­по­зи­ция) и на фи­лософском факультете университета в Бу­да­пеш­те. С 1907 года пре­по­да­вал в Ака­де­мии му­зы­ки в Бу­дапеш­те, был её ви­це-ди­рек­то­ром в 1919 и 1921-1940 годах (в 1919 году, по­сле па­де­ния Венгерской советской рес­пуб­ли­ки, был от­стра­нён от долж­но­сти на 2 го­да). В 1917-1919 годах со­труд­ни­чал в венгерской пе­ча­ти в ка­че­ст­ве музыкального кри­ти­ка. С 1905 года со­би­рал и изу­чал фольк­лор (ме­ло­дии за­пи­сы­вал с по­мо­щью фо­но­гра­фа), в 1906 году за­щи­тил дис­сер­та­цию о сти­хотворной стро­фи­ке венгерских народных пе­сен. То­гда же на­ча­лось на­учное и творческое со­труд­ни­че­ст­во Кодая с Б. Бар­то­ком. В 1907 году в сё­лах Северо-Западной Венг­рии Кодай за­пи­сал ар­ха­ичные на­пе­вы, ос­но­ван­ные на пен­та­то­ни­ке ; в даль­ней­шем ус­та­новил их связь с фольк­ло­ром род­ствен­ных фин­но-угор­ских на­ро­дов По­вол­жья. Ав­тор многих ста­тей и на­учных ра­бот (все­го за­писал около 3500 об­раз­цов народной му­зы­ки). Фольк­лор­ный ма­те­ри­ал Кодай со­че­тал с современными сред­ст­ва­ми вы­ра­зи­тель­но­сти в сво­их со­чи­не­ни­ях: сборник «Пе­ние» (16 пе­сен на народные тек­сты, 1907-1909 годы, издан в 1921 году), 1-м (1909 год) и 2-м (1918 год) струн­ных квар­те­тах, Со­на­те для вио­лон­че­ли и фортепиано (1910 год), Ду­эте для скри­п­ки и вио­лон­че­ли (1914 год), во­каль­ных цик­лах «За­по­здав­шие ме­ло­дии» (на сло­ва венгерских по­этов) и «Две пес­ни» (1912-1916 годы).

Ми­ро­вую из­вест­ность Кодаю при­нёс «Вен­гер­ский пса­лом» («Psalmus Hungari­cus», 1923 год; на­пи­сан к 50-ле­тию объ­е­ди­не­ния го­ро­дов Пешт, Бу­да и Обу­да; текст 55-го псал­ма в пе­ре­во­де Э. Ади для те­но­ра, хо­ра и ор­ке­ст­ра; ис­пол­нен в 1926 году, Цю­рих), про­ник­ну­тый на­строе­ния­ми скор­би, про­тес­та и на­де­ж­ды на­ро­да, стра­даю­ще­го от хор­ти­ст­ской дик­та­ту­ры. В 1927-1928 Кодай вы­сту­пал в различных го­ро­дах Ев­ро­пы и США , ди­ри­жи­руя свои­ми про­из­ве­де­ния­ми. В конце 1920-х годов Кодай на­пи­сал ряд хо­ров для различного со­ста­ва го­ло­сов, главным образом дет­ских. Как пе­да­гог Кодай вос­пи­тал несколько по­ко­ле­ний венгерских му­зы­кан­тов (сре­ди уче­ни­ков - Л. Бар­дош, М. Хай­ду, П. Ка­до­ша, Д. Ран­ки, Р. Шу­гар, Ф. Са­бо, П. Яр­да­ньи, Б. Тар­дош), сыг­рал важ­ную роль в раз­ви­тии дви­же­ния «По­ющая мо­ло­дёжь». Член Национального венгерского со­ве­та по искусству (с 1934 года). Пат­рио­тическая и де­мо­кра­тическая на­прав­лен­ность твор­че­ст­ва Кодая вы­зва­ла на­пад­ки хор­ти­ст­ской пе­ча­ти. В 1937 году Кодай за­пре­тил ис­пол­не­ние сво­их про­из­ве­де­ний в Гер­ма­нии и Ита­лии, пуб­лич­но вы­сту­пал про­тив фа­шиз­ма; как и Б. Бар­ток, по­сле ан­шлю­са (1938 год) рас­торг от­но­ше­ния с вен­ским издательством «Uni­versal Edition». По­сле 1945 года Кодай при­ни­мал уча­стие в ре­ор­га­ни­за­ции венгерских музыкальных уч­ре­ж­де­ний, с 1949 года почётный пре­зи­дент Сою­за венгерских музыкальных дея­те­лей, с 1951 года пред­се­да­тель Венгерского му­зы­ко­ведческого общества, с 1961 года пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного со­ве­та по народной му­зы­ке, с 1964 года почётный пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного общества музыкального вос­пи­та­ния. С 1946 года Кодай час­то по­се­щал стра­ны Западной Ев­ро­пы и США в ка­че­ст­ве ди­ри­жё­ра, учё­но­го-фольк­ло­ри­ста и пе­да­го­га. Два­ж­ды при­ез­жал в СССР (1947, 1963 годы), был председателем музыкальной сек­ции общества «Венг­рия – СССР» (с 1958 года).

На­ря­ду с Б. Бар­то­ком, Кодай - ос­но­во­по­лож­ник современной венгерской ком­по­зи­тор­ской шко­лы, за­вое­вав­шей ми­ро­вое при­зна­ние. В глу­бо­ко на­цио­наль­ном музыкальном язы­ке Кодая ор­га­нич­но сплав­ле­ны клас­сическая ев­ропейская тра­ди­ция и музыкальная сти­ли­сти­ка начала XX века (не­оклас­си­че­ские, ро­ман­ти­че­ские и им­прес­сио­ни­ст­ские тен­ден­ции). Кодай сле­до­вал мет­рические осо­бен­но­стям венгерского национального музыкального фольк­ло­ра (кре­сть­ян­ско­го и го­род­ско­го), ха­рак­тер­ным ин­то­на­ци­ям венгерской народной ре­чи. В твор­че­ст­ве Кодая пре­тво­ре­ны спе­ци­фические чер­ты венгерского национального ха­рак­те­ра. Главный пер­со­наж ге­рои­ко-ко­мической опе­ры «Ха­ри Янош» (1926 год, Ко­ро­лев­ская опе­ра, Бу­да­пешт), ле­ген­дар­ный кре­сть­я­нин-сол­дат, во­пло­ща­ет, по сло­вам Кодая, «фан­та­зию венгерских ска­зоч­ни­ков, оли­це­тво­ряя веч­ный венгерский оп­ти­мизм». Кар­ти­ны народной жиз­ни да­ны в сце­нах из бы­та венгерской де­рев­ни (сце­ническая кан­та­та «Се­кей­ская пря­диль­ня», 1924 год; 2-я редакция - 1932 год, там же). Венгерскому ос­во­бо­дительному дви­же­нию XVIII века по­свя­ще­на опе­ра «Цин­ка Пан­на» (1948 год, Венгерская государственная опе­ра). Народная му­зы­ка ис­поль­зо­ва­на и в ор­ке­ст­ро­вых со­чи­не­ни­ях Кодая - сюи­те «Ха­ри Янош» (1927 год), ва­риа­ци­ях на те­му народной пес­ни «Взле­те­ла па­ва» (1939 год), «Тан­цах Ма­рош­се­ка» (1929 год), «Тан­цах Га­лан­ты» (1933 год; в них, как и в Ин­тер­мец­цо из «Ха­ри Яно­ша», ис­поль­зу­ет­ся вер­бун­кош), а так­же в хо­ро­вой му­зы­ке Кодая («Кар­ти­ны Мат­ры», 1931 год; «Ии­сус и тор­га­ши», 1934 год; 4-го­лос­ный ка­нон «К венг­рам», 1936 год; «За­бы­тая песнь Ба­лин­та Ба­лаш­ши», 1942 год). В цер­ков­ной хо­ро­вой му­зы­ке а ка­пел­ла на­шла вы­ра­же­ние тра­ди­ция вы­со­кой ев­ропейской хо­ро­вой куль­ту­ры XVI-XVII веков («Те Deum Бу­дай­ской кре­по­сти», к 250-ле­тию ос­во­бо­ж­де­ния Бу­ды от вла­сти ту­рок, 1936 год).

По­сле смер­ти Б. Бар­то­ка (1945 год) Кодай про­дол­жил на­ча­тое ими со­вме­ст­но из­да­ние мно­го­том­но­го со­б­ра­ния «Фонд вен­гер­ской народной му­зы­ки» («Corpus Musicae Po­pularis Hungaricae», с 1951 года; при жиз­ни Кодая вы­шло 5 то­мов). Ини­циатор из­да­ния и главный редактор (1961-1967 годы) журнала «Studia Musico­logica Academiae Sci­en­tiarum Hungaricae» (Бу­да­пешт). Государственная премия имени Ко­шу­та (1948, 1952, 1957 годы).

Сочинения:

La Chanson paysanne // Visages de la Hon­g­rie. P., 1938 (avec D. Bartha);

Вен­гер­ская на­род­ная му­зы­ка. Бу­да­пешт, 1961;

Víssza­te­kin­tés. Bdpst, 1964. Vol. 1–2;

Mein Weg zur Mu­sik. Z., 1966. Bdpst, 1969 (Bibl. und Disko­gra­phie);

Избр. ста­тьи. М., 1982;

Thir­teen unpublished letters by Z. Kodály to B. Bar­tók / Ed. L. Eősze // Bulletin of the International Ko­dály Society. 1991. № 1.

Иллюстрации:

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