КЛЕРИЧИ ФАБРИЦИО

КЛЕРИЧИ ФАБРИЦИО​ - итальянский сценограф, график , живописец, архитектор.

Учился в художественных лицеях в Риме и Милане (до 1928 года), в Высшей школе архитектуры в Риме (до 1937 года). Был в дружеских отношениях с Дж. Де Ки­ри­ко и его братом, писателем и музыкантом Андреа (псевдоним Альберто Савинио, Alberto Savinio). В 1944 году работал в мастерской Л. Фини в Риме, где занимался живописью.

В 1953 году путешествовал по странам Ближнего Востока и Северной Африки. Иллюстрировал около 30 книг, преимущественно малотиражные раритетные издания: «Бестиарий, басни и фацетии» Леонардо да Винчи (1945 год), «Письма о странности парижской моды и костюмов» Дж. Ма­ри­но (1952 год), «Го­су­дарь» Н. Ма­киа­вел­ли (1961 год), «Сатирикон» Петрония (1963 год), «Неистовый Орландо» Л. Ариосто (1967 год) и др.

В 1947-1973 годах оформлял спектакли различных театров, в том числе балеты «Орфей» И. Ф. Стравинского (1948 год, театр «Ла Фениче», Венеция), «Салат» Д. Мийо (1963 год, Государственная опера, Вена); оперы «Коронация Поппеи» К. Монтеверди (1949 год, «Ла Фениче»), «Дидона и Эней» Г. Пёрселла (1949 год, Оперный театр, Рим), «Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена (1961 год, театр «Ла Скала», Милан), «Турандот» Ф. Бузони (1962 год, там же). Сотрудничал с хореографом А. Миллошем и Дж. Стрелером.

Живописные работы Клериссо, его акварели и гуаши отмечены изысканностью колорита, совершенством формы и ком­по­зи­ции ; метафорические по содержанию, они большей частью навеяны литературой и искусством (цикл по мотивам картины «Остров мёртвых» А. Бёклина; 1974-1975 годы; работы под влиянием Дж. Б. Пиранези и др.) и близки метафизической живописи.

Иллюстрация:

Ф. Кле­ри­чи. Эс­киз де­ко­ра­циик 1-му ак­ту опе­ры «Ту­ран­дот» Ф. Бу­зо­ни. 1961–62. Му­зей те­ат­ра «Ла Ска­ла» (Ми­лан). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)