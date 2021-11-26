КЁРКБИ ЭММА
КЁРКБИ ЭММА - английская певица (сопрано).
В 1970 году окончила Оксфордский университет (классическая филология), в начале 1970-х годов брала уроки пения у Дж. Кэш в Лондоне. На концертной сцене дебютировала в 1974 году в Лондоне, на оперной - в 1983 году в Брюгге. В основе репертуара - музыка композиторов барокко (К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Дж. Дауленд, А. Вивальди, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель и др.).
С успехом исполняет также музыку более ранних эпох (в том числе церковную музыку Хильдегарды Бингенской, светскую музыку периода арс нова), сочинения венских классиков - В. А. Моцарта и Й. Гайдна.
Представитель аутентичного исполнительства, сотрудничает со всемирно известными музыкантами этого направления, среди которых - основатель ансамбля старинной музыки «Consort of Musicke» лютнист Э. Рули (в этом ансамбле начала свою карьеру «аутентичной» певицы, 1973 год), Дж. Гардинер, К. Хогвуд, руководитель ансамбля «Тавернер-консорт» Э. Пэрротт.
Гастролирует в Европе (с 1999 года в России), Северной Америке, Азии, регулярно выступает на международных музыкальных фестивалях (в том числе с 1989 года на «Би-Би-Си ПРОМС»). Более 150 аудиозаписей. В 2007 году Кёркби получила титул дамы Британской империи.