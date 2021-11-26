КЕННИ МОРИС ФРЭНСИС

КЕННИ МОРИС ФРЭНСИС - американский писатель, журналист.

Воспитывался отцом-индейцем. Обучался в университете Святого Лаврентия (Нью-Йорк), в Нью-Йоркском университете. Много путешествовал, печатался в периодических изданиях, затрагивая в своих статьях проблемы исконного населения Америки. Преподавал в университете Оклахомы. Дебютировал поэтическим сборником «Письма смерти посланы, и другие стихотворения» («Dead letters sent, and other poems», 1958 год).

Творчество Кенни отразило влияние У. Уитмена и фольк­лор­но­го творчества ирокезов; его главные темы - отношения между индейцами и белыми, статус маргинала в современном мире: поэтические сборники «Север: домашние стихи» («North: poems of home», 1977 год), «Между двумя реками» («Between two rivers», 1987 год), «В течение настоящего времени» («In the time of the present», 2000 год) и др.; поэма «Чёрная ряса» («Blackrobe», 1982 год); сборники рассказов «Дождь и другие рассказы» («Rain, and other fictions», 1990 год), «Содранная кожа и другие рассказы» («Tortured skins, and others fictions», 2000 год) и др.

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