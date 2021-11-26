КАЗАНДЗАКИС НИКОС

КАЗАНДЗАКИС НИКОС - греческий писатель, общественный деятель.

Ро­дил­ся в се­мье зем­ле­вла­дель­ца. Учил­ся на юри­дическом факультете Афин­ско­го университета (1902-1906 годы), а так­же в Сор­бон­не (1907-1908 годы). В 1920-1930-е годы ра­бо­тал жур­на­ли­стом в раз­ных стра­нах ми­ра, со­здал мно­го­численные пу­те­вые за­мет­ки. В 1925-1927 годах три­ж­ды по­се­тил СССР, впе­чат­ле­ния о по­езд­ках от­ра­зи­лись в его книге «Мо­ск­ва клик­ну­ла клич» (опубликована на французском языке, 1931 год). В 1941-1944 годах жил на острове Эги­на; с 1947 года - во Фран­ции и ФРГ, со­труд­ни­чал с ЮНЕСКО.

Де­бю­ти­ро­вал но­вел­лой «Змея и ли­лия» (« Ὄφις ϰαὶ ϰρίνο», 1906 год, под псевдонимом Кар­ма Нир­ва­ми), пье­са­ми «Све­та­ет» («Ξημερώνει», поставлена в 1907 году), «Жерт­во­при­но­ше­ние» («Θυσία», 1910 год) и др. Ми­ро­воз­зре­ние Казандзакиса на­шло от­ра­же­ние в трак­та­те «Ас­ке­ти­ка» («Ἀσϰητιϰή», 1927 год), в ко­то­ром буд­дий­ские мо­ти­вы со­еди­ни­лись с идея­ми Ф. Ниц­ше , А. Берг­со­на, а так­же опы­том анар­хического со­циа­лиз­ма. Дра­ма­тур­гия Казандзакиса 1920-1930-х годов от­ли­ча­ет­ся по­вы­шен­ной экс­прес­сив­но­стью, рез­ким про­ти­во­пос­тав­ле­ни­ем ха­рак­те­ров; для неё ха­рак­тер­ны па­фос не­при­ятия ме­щан­ских цен­но­стей и вни­ма­ние к народной ре­ли­ги­оз­но­сти: пье­сы «Ни­ки­фор Фо­ка» («Νιϰηφόρος Φωϰάς», 1927 год), «Хри­стос» («Χριστός»), «Одис­сей» («’Οδυσσέας», обе 1928 год), «Ме­лис­са» («Μέλισσα», 1939 год), три­ло­гия «Про­ме­тей» («Προμηθέας», все опубликованы по­сле 1945 года) и др.

Ус­пех сни­ска­ла со­стоя­щая из 24 пе­сен эпическая по­эма «Одис­сея» («’Οδύσσεια», 1938 год) на сю­же­ты го­ме­ров­ских по­эм. Свои наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ния Казандзакис на­пи­сал в 1940-1950-х годах. По­пыт­кой соз­да­ния идеа­ли­зи­ро­ван­но­го греческого ха­рак­те­ра стал ро­ман «Жизнь и по­хо­ж­де­ния Алек­си­са Зор­бы» («Βίος ϰαὶπολιτεία τοῦ Αλέξη Ζορμπά», 1943 год, русский перевод 1998 год; эк­ра­ни­за­ция М. Ка­коя­ни­са, 1964 год), главный ге­рой ко­то­ро­го со­еди­нил в се­бе чер­ты трик­сте­ра и от­шель­ни­ка. Ро­ман «Хри­ста рас­пи­на­ют вновь» («‘Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», 1954 год, русский перевод 1962 год) - об­ли­че­ние ли­це­ме­рия и жес­то­ко­сти на ма­те­риа­ле жиз­ни современного греческого се­ла. Про­тест про­тив ме­щан­ской мо­ра­ли, про­па­ган­да идей «ге­рои­че­ско­го ни­ги­лиз­ма» и са­мо­цен­но­сти бун­та от­ли­ча­ют ро­ман «Ка­пи­тан Ми­ха­лис. Сво­бо­да или смерть» («‘Ο ϰαπετάν Μιχάλης. ’Ελευτερία ἤ θάνατος», 1953 год).

Не­ор­то­док­саль­ная трак­тов­ка сю­же­тов Свя­щен­но­го Пи­са­ния пред­став­ле­на в ро­ма­не «По­след­нее ис­ку­ше­ние» («‘Ο τελευταῖος πειρασμός», 1952 год, русский перевод 1993 год; эк­ра­ни­за­ция М. Скор­се­зе (смотрите Голливуд ) под названием «По­след­нее ис­ку­ше­ние Хри­ста», 1988 год); ро­ман был вклю­чён ка­то­ли­че­ской цер­ко­вью в «Ин­декс за­пре­щён­ных книг» (1954 год); го­то­вив­ше­му­ся от­лу­че­нию Казандзакиса от пра­во­слав­ной церк­ви вос­пре­пят­ст­во­ва­ли пат­ри­арх Афи­на­гор I и крит­ский епи­ско­пат.

Казандзакис - ав­тор бел­лет­ри­зо­ван­ной био­гра­фии Фран­ци­ска Ас­сиз­ско­го «Бед­ня­чок Бо­жий» («̔Ο Φτωχούλης τοῦ Θεοῦ», 1953 год), ав­то­био­гра­фического очер­ка «От­чёт для Эль Гре­ко» («’Αναφορά στόν Γϰρέϰο », 1956 год, издан в 1961 году), по­этического сборника «Тер­ци­ны» («Τερτσίνες», издан в 1960 году), ки­но­сце­на­ри­ев, рас­ска­зов для де­тей, тру­дов по ис­то­рии русской литературы, пуб­ли­ци­сти­ки, а так­же пе­ре­во­дов на но­во­гре­че­ский язык «Илиа­ды» и «Одис­сеи» Го­ме­ра (совместно с И. Как­ри­ди­сом), «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те, «Фау­ста» И. В. Гё­те и др.

Сочинения:

Θέατρο: Είς 3 τ. Αθήνα, 1955–1956;

Грек Зор­ба. М., 2003

Иллюстрация:

Архив БРЭ.