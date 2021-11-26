КАРРЕРАС ХОСЕ

КАРРЕРАС ХОСЕ - испанский пе­вец (те­нор).

В 11-лет­нем воз­рас­те ис­пол­нил пар­тию Рас­сказ­чи­ка в опе­ре «Ба­ла­ган­чик маэ­ст­ро Пед­ро» М. де Фа­льи в те­ат­ре «Ли­сео» (Бар­се­ло­на). Окон­чил Бар­се­лон­скую консерваторию. Де­бю­ти­ро­вал на опер­ной сце­не в пар­тии Фла­вия в опе­ре «Нор­ма» В. Бел­ли­ни (Бар­се­ло­на, 1970 год). Лау­ре­ат кон­кур­са во­ка­ли­стов имени Дж. Вер­ди в Пар­ме (1971 год). Ме­ж­ду­народную из­вест­ность по­лу­чил по­сле со­вме­ст­ных вы­сту­п­ле­ни­ий с М. Ка­ба­лье в опе­рах «На­бук­ко» Дж. Вер­ди, «Лук­ре­ция Борд­жиа» Г. До­ни­цет­ти (обе - те­атр «Ли­сео», 1970 год), «Ма­рия Стю­арт» До­ни­цет­ти (Лон­дон, 1971 год). Один из круп­ней­ших современных пев­цов, ис­пол­нил свыше 60 опер­ных пар­тий на ве­ду­щих сце­нах ми­ра: в те­ат­ре «Ла Ска­ла» (Ми­лан), «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк), в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон), Вен­ской государственной опе­ре, Ба­вар­ской государственной опе­ре (Мюн­хен) и других. Га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии. Вы­сту­пал под управлением Г. фон Ка­рая­на, К. Аб­ба­до, Р. Му­ти, Л. Маа­зе­ля, К. Дей­ви­са, Л. Берн­стай­на, его парт­нёр­ша­ми по сце­не бы­ли Б. Ниль­сон, Р. Скот­то, Т. Стра­тас, К. Те Ка­на­ва, А. Бальт­са, Т. Бер­ган­са. Вы­сту­пал с П. До­мин­го и Л. Па­ва­рот­ти в рам­ках ме­ж­ду­народного про­ек­та «Три те­но­ра» (с 1990 года). Ос­но­вал Ме­ж­ду­народный фонд по борь­бе с лей­ке­ми­ей (1988 год).

На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинение:

Singing from the Soul: an autobiography. L., 1991.