КАЛНИНЬШ ЯНИС

КАЛНИНЬШ ЯНИС - латвийский музыкант, ди­ри­жёр, ком­по­зи­тор, ор­га­нист , хо­ро­вой ди­ри­жёр.

В 1924 году окон­чил Латвийскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции Я. Ви­тол­са. Как ди­ри­жёр ста­жи­ро­вал­ся у Э. Клай­бе­ра (Зальц­бург), Г. Абен­дро­та и Л. Бле­ха (Бер­лин). С 1923 года музыкальный кон­суль­тант и ди­ри­жёр Национального те­ат­ра, с 1933 года дири­жёр Национальной опе­ры в Ри­ге. В 1944 году эмиг­ри­ро­вал, в 1948 году по­се­лил­ся в Ка­на­де (по­лу­чил граж­дан­ст­во в 1954 году), пре­по­да­вал, в 1962-1968 годах главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра провинции Нью-Бран­су­ик. Ди­ри­жи­ро­вал ор­кест­ром Ла­тыш­ских фе­сти­ва­лей в Северной Аме­ри­ке. Свыше 40 лет (до 1991 года) слу­жил ор­га­ни­стом и ре­ген­том уни­ат­ской церкви Святого Пав­ла во Фре­де­рик­то­не. К национальной клас­си­ке от­но­сят­ся соз­дан­ные им в 1930-е годы опе­ры: «Чу­дес­ная пти­ца Ло­ли­ты» (1934 год), «Гам­лет» (1935 год), «В ог­не» (1937 год; все поставлены в Ри­ге). Со 2-й половины 1940-х годов со­чи­нял главным образом ин­ст­ру­мен­таль­ную му­зы­ку. Сре­ди со­чи­не­ний: сим­фо­ническая рап­со­дия «Нью-Бран­су­ик» (1966 год), Рек­ви­ем (1991 год).