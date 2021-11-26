КАЛНИНЬШ ЯНИС
КАЛНИНЬШ ЯНИС - латвийский музыкант, дирижёр, композитор, органист, хоровой дирижёр.
В 1924 году окончил Латвийскую консерваторию по классу композиции Я. Витолса. Как дирижёр стажировался у Э. Клайбера (Зальцбург), Г. Абендрота и Л. Блеха (Берлин). С 1923 года музыкальный консультант и дирижёр Национального театра, с 1933 года дирижёр Национальной оперы в Риге. В 1944 году эмигрировал, в 1948 году поселился в Канаде (получил гражданство в 1954 году), преподавал, в 1962-1968 годах главный дирижёр Симфонического оркестра провинции Нью-Брансуик. Дирижировал оркестром Латышских фестивалей в Северной Америке. Свыше 40 лет (до 1991 года) служил органистом и регентом униатской церкви Святого Павла во Фредериктоне. К национальной классике относятся созданные им в 1930-е годы оперы: «Чудесная птица Лолиты» (1934 год), «Гамлет» (1935 год), «В огне» (1937 год; все поставлены в Риге). Со 2-й половины 1940-х годов сочинял главным образом инструментальную музыку. Среди сочинений: симфоническая рапсодия «Нью-Брансуик» (1966 год), Реквием (1991 год).