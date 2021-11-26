КАЛНИНЬШ АЛЬФРЕДС

КАЛНИНЬШ АЛЬФРЕДС (ЯНОВИЧ) - латвийский музыкант, ком­по­зи­тор, пе­да­гог.

В 1901 году окон­чил Пе­тербургской консерватории, где учил­ся у Л. Ф. Го­милиу­са (ор­ган), Н. Ф. Со­ко­ло­ва, А. К. Ля­до­ва (тео­рия му­зы­ки, ком­по­зи­ция). Ра­бо­тал как ор­га­нист, хо­ро­вой ди­ри­жёр, пе­да­гог в го­ро­дах Эс­то­нии и Лат­вии, с 1919 года в Ри­ге. С 1927 года жил и ра­бо­тал в Нью-Йор­ке. С 1933 года вновь в Ри­ге, до 1944 года ор­га­нист Дом­ско­го со­бо­ра, да­вал се­рии ор­ган­ных кон­цер­тов на Латвийском ра­дио (до 1945 года). Пре­по­да­вал в Латвийской консерватории (рек­тор в 1944-1948 годах).

Клас­сик ла­тышской му­зы­ки, ав­тор пер­вой национальной опе­ры «Ба­ню­та» (1920 год, 2-я редакция - 1941 год), боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва во­каль­ной му­зы­ки ( кан­та­ты , бал­ла­ды, пес­ни, об­ра­бот­ки народных пе­сен). Из­вест­ность по­лучи­ли так­же его опе­ра «Са­ли­ние­ки» («Ост­ро­ви­тя­не», 1926 год, 2-я редакция - 1933 год), ба­лет «Ста­бу­рагс» (1943 год, 2-я редакции - 1957 год, Государственная премия Латвийской ССР, 1958 год; все по­став­ле­ны в Ри­ге). Ро­ман­ти­че­ский в сво­ей ос­но­ве ком­по­зи­тор­ский стиль вклю­ча­ет эле­мен­ты экс­прес­сио­низ­ма.

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Архив БРЭ.