КАЛЛАГЭН МОРЛИ ЭДВАРД

КАЛЛАГЭН МОРЛИ ЭДВАРД - канадский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье вы­ход­цев из Ир­лан­дии. Учил­ся на юри­дическом факультете университета То­рон­то. Де­бю­ти­ро­вал в литературе в 1921 году, ак­тив­но пе­ча­тал­ся в пе­рио­ди­ке. В 1928 году жил в Па­ри­же, где сблизился с Э. Хе­мин­гуэ­ем , Дж. Джой­сом и Ф. С. Фицд­же­рал­дом, о зна­ком­стве с ко­то­ры­ми рас­ска­зал в ме­муа­рах «То ле­то в Па­ри­же» («That summer in Paris», 1963 год).

Главная те­ма про­зы Каллагэна - слож­ные от­но­ше­ния «ма­лень­ко­го че­ло­ве­ка» с ок­ру­жаю­щим ми­ром: ро­ма­ны «Стран­ный бег­лец» («Strange fugitive», 1928 год), «Вот моя воз­люб­лен­ная» («Such is my beloved», 1934 год), «Они уна­сле­ду­ют зем­лю» («They shall inherit the Earth», 1936 год), «Ра­дость на не­бе­сах» («More joy in heaven», 1937 год), «Лю­би­мая и по­те­рян­ная» («The loved and the lost», 1951 год, русский перевод 1972 год), «Страсть в Ри­ме» («A passion in Rome», 1961 год), «И сно­ва к солн­цу» («Close to the sun again», 1977 год) и др.

Каллагэн про­сла­вил­ся как мас­тер ко­рот­ко­го рас­ска­за: сборники но­велл «Род­ной ко­рабль» («A native argosy», 1929 год), «Те­перь, ко­гда на­стал ап­рель, и дру­гие рас­ска­зы» («Now that april’s here and other stories», 1936 год), «Рас­ска­зы» («Sto­ries», 1967 год) и др. Для прит­че­вой ма­не­ры Каллагэна ха­рак­тер­ны ла­ко­низм, уме­ние вы­явить ме­та­фи­зический под­текст в са­мых не­зна­чительных со­бы­ти­ях городской по­все­днев­но­сти.

Сочинения:

Под­ве­неч­ное пла­тье. М., 1966;

Ра­дость на не­бе­сах. Ти­хий уго­лок. И сно­ва к солн­цу. М., 1982;

The complete stories. Toronto, 2003. Vol. 1–4.