КАЛАДУ АНТОНИУ КАРЛУС

КАЛАДУ АНТОНИУ КАРЛУС - бразильский писатель.

Окон­чил юри­дический факультет университета Рио-де-Жа­ней­ро (1939 год), в 1936 году на­чал карь­е­ру жур­на­ли­ста. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ра­бо­тал на ра­дио в Лон­до­не и Па­ри­же. В 1974-1981 годах пре­по­да­вал в Кем­брид­же и Ко­лум­бий­ском университете (Нью-Йорк).

По­лу­чил из­вест­ность как ав­тор ро­ма­нов «Кед­ро­вая ма­дон­на» («A madona de cedro», 1957 год), «Ква­руп» («Quarup», 1967 год), «От­бле­ски ба­ла» («Ref­lexos do baile», 1976 год) и др., в ко­то­рых реа­ли­сти­че­ски опи­сы­ва­ет­ся жизнь бразильского об­ще­ст­ва во вре­мя со­ци­аль­ных и эко­но­мических по­тря­се­ний 1950-1970-х годоа. Раз­мыш­ляя о ду­хов­ном кра­хе современного че­ло­ве­ка, Каладу ри­су­ет жизнь ин­дей­цев Ама­зон­ки, в ми­ро­со­зер­ца­нии ко­то­рых на­хо­дит цен­но­сти, ут­ра­чен­ные ци­ви­ли­за­ци­ей.