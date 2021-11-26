КАБАИВАНСКА РАЙНА
КАБАИВАНСКА РАЙНА - болгарская певица (сопрано).
В 1957 году окончила Софийскую консеравтори по классу И. Йосифова. В том же году дебютировала в Софийской народной опере в партии Татьяны («Евгений Онегин» П.И. Чайковского).
В 1958-1959 годах стажировалась в Италии, в дальнейшем брала уроки у Р. Понсель в США.
В 1960-е годы регулярно выступала в театре «Ла Скала» в Милане. Гастролировала в «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк) и театре «Ковент-Гарден» (Лондон; с 1962 года), в московском Большом театре (с 1967 года) и на других знаменитых сценах. Участница Зальцбургского фестиваля (с 1978 года).
Основа репертуара - итальянские романтические и веристские оперы; с особым успехом Кабаиванска исполняла партии Тоски и Мадам Баттерфляй в одноименых операх Дж. Пуччини.
С 1990-х годов постоянно расширяет репертуар музыкой XX века, выступила в операх «Средство Макропулоса» Л. Яначека, «Поворот винта» Б. Бриттена, «Диалоги кармелиток» и «Человеческий голос» Ф. Пуленка.
Живёт в Модене (Италия). Даёт мастер-классы в Новом болгарском университете (София). С 1997 года снимается в кино (в том числе в фильме «Габриель», 2005 год, режиссер П. Шеро).
Иллюстрация:
Р. Кабаиванска в роли Тоски («Тоска» Дж. Пуччини). Архив БРЭ.