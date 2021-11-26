ИВАШКЕВИЧ ЯРОСЛАВ
ИВАШКЕВИЧ ЯРОСЛАВ - польский писатель.
Родился в семье шляхетской интеллигенции. Учился в русских гимназиях Елисаветграда и Киева, в Киевской конституции (1912-1918); окончил Киевский университет (1918).
С 1918 года жил в Варшаве; с 1928 года - в имении Стависко близ Варшавы, где в годы фашистской оккупации предоставил убежище многим художникам и поэтам. В 1924-1939 годах сотрудничал с журналом «Литературные известия» («Wiadomości Literackie») и другими изданиями.
В 1927-1932 годах работал в отделе пропаганды искусства Министерства иностранных дел; в 1932-1935 годах секретарь польского посольства в Копенгагене, в 1935-1936 годах жил в Брюсселе. Председатель Союза польских писателей в 1945-1946, 1947-1949, 1959-1980 годы; редактор ряда литературных журналов. В 1952-1980 годах депутат Сейма Полськой Народной Республики (ПНР).
Начал печататься с 1915 года. Ранняя поэзия Ивашкевича связана с традицией модернизма [сборник «Восьмистишия» («Oktostychy», 1919) и другие]; сборник «Дионисии» («Dionizje», 1922) близок к поэтике экспрессионизма. В прозе середины 1920-х годов появляются реалистические черты: романы «Гиларий, сын бухгалтера» («Hilary, syn buchaltera», 1923), «Луна восходит» («Księżyc wschodzi», 1925), сборник рассказов «Сентиментальные пейзажи» («Pejzaże sentymentalne», 1926). Поэтические сборники «Книга дня и книга ночи» («Księga dnia i księga nocy», 1929), «Возвращение в Европу» («Powrót do Europy», 1931), «Лето 1932» («Lato 1932», 1933), «Иная жизнь» («Inne życie», 1938) сочетают историко-культурные аллюзии с бытописанием.
Среди прозаичных сочинений Ивашкевича в 1930-х годах - исторический роман «Красные щиты» («Czerwone tarcze», 1934); роман «Блендомежские страсти» («Pasje błę domierskie», 1938), навеянный судьбой Л.Н. Толстого; психологические повести из провинц. жизни «Березняк» («Brzezina») и «Барышни из Волчиков» («Panny z Wilka»; обе 1933; экранизированы А. Вайдой соответственно в 1971 и 1979 годах), насыщенные экзистенциальной проблематикой. Роман-биография «Фридерик Шопен» («Fryderyk Szopen», 1938) и драма «Лето в Ноане» («Lato w Nohant», 1936-1937) посвящены судьбе Ф. Шопена; драма «Маскарад» («Maskarada», 1939) - жизни А.С. Пушкина.
В послевоенной прозе Ивашкевича сочетаются универсализм нравственных коллизий и точное воссоздание быта, реалистическая манера и элементы авангардистской поэтики: сборники рассказов «Новая любовь и другие рассказы» («Nowa miłość i inne opowiadania», 1946), «Итальянские новеллы» («Nowele włoskie», 1947), «О псах, котах и чертях» («O psach, kotach i diabłach», 1968) и другие. Историческая повесть «Мать Иоанна от Ангелов» («Matka Ioanna od Aniołów», 1946, экранизация Е. Кавалеровича, 1961) основана на документальных источниках.
В монументальном произведении Ивашкевича - трёхтомном филосовском романе «Хвала и слава» («Sława i chwała», т. 1-3, 1956-1962) воссоздана судьба трёх поколений поляков на фоне важнейших исторических событий 1914-1947 годов. Среди других сочинений - сборники стихотворений «Тёмные тропинки» («Ciemne ścieżki», 1957), «Итальянский песенник» («Śpiewnik włoski», 1974), «Карта погоды» («Mapa pogody», 1977), «Музыка вечером» («Muzyka wieczorem», 1980) и другие; книга очерков о русских писателях и польско-росссийских отношениях «Петербург» («Petersburg», 1976), написанная под впечатлением поездки в Ленинград (1971); книги воспоминаний и эссе, литературоведческие и музыковедческие работы; переводы сочинений У. Шекспира, А. Рембо, П. Клоделя, Х.К. Андерсена, С. Кьеркегора, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.
На русский язык произведения Ивашкевича переводятся с 1949 года. Международная Ленинская премия (1970 год).
Иллюстрация:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Dzieła. Warsz., 1975–1984. [Т. 1–12];
Собр. соч.: В 8 т. М., 1976–1980.