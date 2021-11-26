ИВАШКЕВИЧ ЯРОСЛАВ

ИВАШКЕВИЧ ЯРОСЛАВ - польский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье шля­хет­ской ин­тел­ли­ген­ции . Учил­ся в русских гим­на­зи­ях Ели­са­вет­гра­да и Кие­ва, в Ки­ев­ской конституции (1912-1918); окон­чил Ки­ев­ский университет (1918).

С 1918 года жил в Вар­ша­ве; с 1928 года - в име­нии Ста­ви­ско близ Вар­ша­вы, где в го­ды фа­ши­ст­ской ок­ку­па­ции пре­дос­та­вил убе­жи­ще многим ху­дож­ни­кам и по­этам. В 1924-1939 годах со­труд­ни­чал с журналом «Ли­те­ра­тур­ные из­вес­тия» («Wiadomości Literackie») и другими из­да­ния­ми.

В 1927-1932 годах ра­бо­тал в от­де­ле про­па­ган­ды искусства Министерства иностранных дел; в 1932-1935 годах сек­ре­тарь польского по­соль­ст­ва в Ко­пен­га­ге­не, в 1935-1936 годах жил в Брюс­се­ле. Председатель Сою­за польских пи­са­те­лей в 1945-1946, 1947-1949, 1959-1980 годы; ре­дак­тор ря­да литературных жур­на­лов. В 1952-1980 годах де­пу­тат Сей­ма Полськой Народной Республики (ПНР).

На­чал пе­ча­тать­ся с 1915 года. Ран­няя по­эзия Ивашкевича свя­за­на с тра­ди­ци­ей мо­дер­низ­ма [сборник «Вось­ми­сти­шия» («Okto­stychy», 1919) и другие]; сборник «Дио­ни­сии» («Dioni­zje», 1922) бли­зок к по­эти­ке экс­прес­сио­низ­ма. В про­зе середины 1920-х годов по­яв­ля­ют­ся реа­ли­стические чер­ты: ро­ма­ны «Ги­ла­рий, сын бух­гал­те­ра» («Hilary, syn buchal­te­ra», 1923), «Лу­на вос­хо­дит» («Księżyc wschod­zi», 1925), сборник рас­ска­зов «Сен­ти­мен­таль­ные пей­за­жи» («Pejzaże senty­mentalne», 1926). По­этические сборники «Кни­га дня и кни­га но­чи» («Księga dnia i księga nocy», 1929), «Воз­вра­ще­ние в Ев­ро­пу» («Powrót do Europy», 1931), «Ле­то 1932» («Lato 1932», 1933), «Иная жизнь» («In­ne życie», 1938) со­че­та­ют ис­то­ри­ко-куль­тур­ные ал­лю­зии с бы­то­пи­са­ни­ем.

Сре­ди про­за­ичных со­чи­не­ний Ивашкевича в 1930-х годах - ис­то­рический ро­ман «Крас­ные щи­ты» («Czer­wone tarcze», 1934); ро­ман «Блен­до­меж­ские стра­сти» («Pasje błę do­mierskie», 1938), на­ве­ян­ный судь­бой Л.Н. Тол­сто­го; пси­хо­ло­гические по­вес­ти из про­винц. жиз­ни «Бе­рез­няк» («Brzezina») и «Ба­рыш­ни из Вол­чи­ков» («Panny z Wilka»; обе 1933; эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны А. Вай­дой со­от­вет­ст­вен­но в 1971 и 1979 годах), на­сы­щен­ные эк­зи­стен­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­кой. Ро­ман-био­гра­фия «Фри­де­рик Шо­пен» («Fryderyk Szopen», 1938) и дра­ма «Ле­то в Ноа­не» («Lato w Nohant», 1936-1937) по­свя­ще­ны судь­бе Ф. Шо­пе­на; дра­ма «Мас­ка­рад» («Maskarada», 1939) - жиз­ни А.С. Пуш­ки­на.

В по­сле­во­ен­ной про­зе Ивашкевича со­че­та­ют­ся уни­вер­са­лизм нрав­ст­вен­ных кол­ли­зий и точ­ное вос­соз­да­ние бы­та, реа­ли­стическая ма­не­ра и эле­мен­ты аван­гар­ди­ст­ской по­эти­ки : сборники рас­ска­зов «Но­вая лю­бовь и дру­гие рас­ска­зы» («Nowa miłość i inne opowiadania», 1946), «Италь­ян­ские но­вел­лы» («Nowele włoskie», 1947), «О псах, ко­тах и чер­тях» («O psach, ko­tach i diabłach», 1968) и другие. Ис­то­рическая по­весть «Мать Ио­ан­на от Ан­ге­лов» («Mat­ka Ioanna od Aniołów», 1946, эк­ра­ни­за­ция Е. Ка­ва­ле­ро­ви­ча, 1961) ос­но­ва­на на до­ку­мен­таль­ных ис­точ­ни­ках.

В мо­ну­мен­таль­ном про­из­ве­де­нии Ивашкевича - трёх­том­ном фи­лосовском ро­ма­не «Хва­ла и сла­ва» («Sława i chwała», т. 1-3, 1956-1962) вос­соз­да­на судь­ба трёх по­ко­ле­ний по­ля­ков на фо­не важ­ней­ших ис­то­рических со­бы­тий 1914-1947 годов. Сре­ди других со­чи­не­ний - сборники сти­хо­тво­ре­ний «Тём­ные тро­пин­ки» («Ci­emne ścieżki», 1957), «Италь­ян­ский пе­сен­ник» («Śpiewnik włoski», 1974), «Кар­та по­го­ды» («Mapa po­go­dy», 1977), «Му­зы­ка ве­че­ром» («Muzyka wieczo­rem», 1980) и другие; кни­га очер­ков о русских пи­сате­лях и поль­ско-росссийских от­но­ше­ни­ях «Пе­тер­бург» («Petersburg», 1976), на­пи­сан­ная под впе­чат­ле­ни­ем по­езд­ки в Ле­нин­град (1971); кни­ги вос­по­ми­на­ний и эс­се, ли­те­ра­ту­ро­ведческие и му­зы­ко­ведческие ра­бо­ты; пе­ре­во­ды со­чи­не­ний У. Шек­спи­ра, А. Рем­бо, П. Кло­де­ля, Х.К. Ан­дер­се­на, С. Кьер­ке­го­ра, Л.Н. Тол­сто­го, А.П. Че­хо­ва.

На русский язык про­из­ве­де­ния Ивашкевича пе­ре­во­дят­ся с 1949 года. Меж­ду­народная Ле­нин­ская премия (1970 год).

Иллюстрация:

Архив БРЭ.

Сочинения :

Dzieła. Warsz., 1975–1984. [Т. 1–12];

Собр. соч.: В 8 т. М., 1976–1980.