ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ
ИНТЕРПРЕТАТИ́ВНАЯ СОЦИОЛО́ГИЯ - термин, используемый для обозначения ряда социологических теорий, в рамках которых основной задачей считается изучение «смысловой нагруженности» социальной жизни и образующего её структуры человеческого поведения.
При таком подходе учёный выступает в качестве «интерпретатора» (истолкователя) субъективных значений и смыслов, которые индивиды приписывают тем или иным фрагментам социальной реальности.
Одной из ранних форм интерпретативной социологии являлась т. н. понимающая социология (термин получил распространение главным образом в немецкой интеллектуальной традиции). У истоков данного направления стояли В. Дильтей и М. Вебер. Интерпретативная социология утверждала себя в качестве альтернативы позитивистски-натуралистическим концепциям, стремившимся выстраивать здание социальных наук «по образу и подобию» естествознания. Представители интерпретативной социологии указывали на фундаментальные онтологические различия предметов естественных и гуманитарных наук, что, в свою очередь, определяет и различия используемых методов. Социология, по Веберу, является «понимающей», так как в центре её исследовательских интересов находится ориентированное на другого социальное действие, имеющее для актора субъективный смысл. Понимание действия не основано на «вживании» (во внутреннем мир человека) или «сопереживании»; не имеет оно ничего общего с этической (или какой-либо иной) оценкой действия. Этот акт определялся мыслителем как строго логический метод, при помощи которого типовые формы социальных действий (см. Идеальный тип) каузально соотносятся с порождающими их ценностно окрашенными мотивациями и жизненными установками социальных субъектов.
Обозначенная методологическая перспектива определила характер и направленность научных поисков ряда школ западной социологии (прежде всего ориентированных на изучение социального «микромира»). Элементы интерпретативного подхода можно обнаружить в работах Г. Зиммеля, У. Томаса, Ф. Знанецкого, Дж. Г. Мида. К этому подходу тяготеют символический интеракционизм, феноменологическая социология, этнометодология.
Наиболее рельефно принципы интерпретативной социологии выступают в творчестве социальных феноменологов - А. Шюца и его последователей (П. Бергера, Т. Лукмана и др.). В данной версии интерпретативной социологии основное внимание уделяется анализу «интерсубъективной» составляющей повседневного взаимодействия, которое предстаёт перед исследователем как реальность, постоянно интерпретируемая (осмысляемая) участниками взаимодействия. Обыденный опыт людей основывается на знаниях о свойствах социального и природного миров, об ожидаемом поведении «других» в типовых ситуациях и т. п., причём эти знания признаются их носителями «само собой разумеющимися». Социологическая интерпретация выступает в рамках такого подхода как интерпретация «в квадрате», то есть как описание правил, при помощи которых индивиды совместными усилиями организуют (в мышлении и поведении) пространство окружающей их социальной жизни. Эмпирическим изучением «опривыченного» знания, латентных форм и моделей субъективной мироориентации (запечатлённых в т. ч. в языке), являющихся условием взаимопонимания между индивидами и обеспечивающих устойчивость социальных связей, занимались представители этнометодологии (Х. Гарфинкель и его ученики).
Принципы интерпретативной социологии используются в качестве одной из базовых концептуальных предпосылок методологии качественных исследований [кейс-стади (case-study), анализ личных документов, нарративный анализ, биографический метод]. На протяжении XX века интерпретативная социология находилась в тесном интеллектуальном контакте с герменевтикой - особым мультидисциплинарным направлением исследований, получившим широкое распространение в философии, культурологии, языкознании. По своим методологическим основам к интерпретативной социологии близка интерпретативная антропология.