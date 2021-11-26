ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА - фор­ми­рую­щая­ся сис­те­ма фи­лософско-юри­дических зна­ний, при­зван­ная объ­е­ди­нить в од­но це­лое, син­те­зи­ро­вать про­дук­тив­ные идеи основных пра­во­вых школ про­шло­го и со­времен­но­сти.

Крае­уголь­ные по­ло­же­ния интегральной теории права по­лу­чи­ли раз­ра­бот­ку в XX веке в тру­дах американских учё­ных Дж. Хол­ла, Г. Дж. Бер­ма­на и др. (т. н. ин­теграль­ная юрис­пру­ден­ция), а так­же в ис­сле­до­ва­ни­ях отечественных пра­во­ве­дов - Б.А. Кис­тя­ков­ско­го, Е.Н. Тру­бец­ко­го, А.С. Ящен­ко и др.

Для пред­ста­ви­те­лей ин­те­граль­ной тео­рии пра­во - по­ли­морф­ный, мно­го­функ­цио­наль­ный и ди­на­мич­ный со­ци­аль­ный фе­но­мен. Пра­во по­ни­ма­ет­ся по-раз­но­му различными шко­ла­ми и на­прав­ле­ния­ми в за­ви­си­мо­сти от на­учных под­хо­дов, ин­тер­пре­та­ций, од­на­ко это не долж­но соз­да­вать кон­ку­рен­ции ме­ж­ду отдельными шко­ла­ми, пре­пят­ст­во­вать раз­ви­тию юри­дической нау­ки.

Главными за­да­ча­ми интегральной теории права яв­ля­ют­ся уст­ра­не­ние взаи­мо­обо­соб­лен­но­го су­ще­ст­во­ва­ния преж­них и ны­неш­них раз­но­тип­ных пра­во­по­ни­ма­ний, по­иск и ис­поль­зо­ва­ние ме­то­до­ло­гических и тео­ре­тических дос­то­инств, имею­щих­ся в ка­ж­дом пра­во­по­ни­ма­нии, ус­та­нов­ле­ние до­пус­ти­мых гра­ниц плю­ра­лизма в объ­яс­не­нии пра­во­вых яв­ле­ний и дос­ти­же­ние оп­ти­маль­но­го еди­но­об­ра­зия.

Ра­зум­ное све­де­ние во­еди­но по­ло­жи­тель­ных ка­честв трак­то­вок пра­ва в ес­те­ст­вен­но-пра­во­вой док­три­не, в ис­то­рической шко­ле пра­ва, в юри­дическом по­зи­ти­виз­ме , сум­ми­ро­ва­ние пре­иму­ществ ми­ро­воз­зрен­че­ско­го, ло­ги­ко-ана­ли­тического, пси­хо­ло­гического, со­цио­куль­тур­но­го (цен­но­ст­но­го) и других под­хо­дов к пра­ву, по мне­нию пред­ста­ви­те­лей интегральной теории права, в максимальной сте­пе­ни со­от­вет­ст­ву­ют за­про­сам эпо­хи гло­ба­ли­за­ции. Не­ко­то­рые важ­ные прин­ци­пы интегральной теории права но­сят ди­с­кус­си­он­ный ха­рак­тер в си­лу не­дос­та­точ­ной раз­ра­бо­тан­но­сти са­мой ин­те­граль­ной тео­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)