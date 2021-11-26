ИНДЕПЕНДЕНТ
ИНДЕПЕНДЕНТ («Independent») - ежедневная британская газета левоцентристской ориентации.
Основана в 1986 году группой бывших журналистов газеты «Дейли телеграф». Издаётся в Лондоне. Создавалась как так называемое качественное (широкоформатное) независимое издание, конкурент старейших британских общественно-политических газет «Таймс», «Гардиан» и других. Принадлежала концерну «Newspaper Publishing». С 1990 года имеет воскресный выпуск - «Independent on Sunday».
В условиях переполнения британского рынка «качественной» прессой, а также в результате развёрнутой в начале 1990-х годов владельцем «Таймс» Р. Мёрдоком войны цен «Индепендент» оказалась на грани банкротства. В 1998 году перешла в собственность ирландского миллионера Т. О’Рейли, владельца медиахолдинга «Independent News & Media».
В 2003 году с целью дальнейшего повышения конкурентоспособности «Индепендент» первой из крупнейших британских общественно-политических газет начала переход на таблоидный (малый) формат издания; с мая 2004 года (воскресное приложение с октября 2005) выпускается только в малом формате.
Тираж 254 тысяч экземпляров (2006 год).