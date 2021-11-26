ИНДЕПЕНДЕНТ

ИНДЕПЕНДЕНТ («Independent») - еже­днев­ная британская га­зе­та ле­во­цен­три­ст­ской ори­ен­та­ции.

Ос­но­ва­на в 1986 году груп­пой бывших жур­на­ли­стов газеты «Дей­ли те­ле­граф». Из­да­ёт­ся в Лон­до­не. Соз­да­ва­лась как так называемое ка­че­ст­вен­ное (ши­ро­ко­фор­мат­ное) не­за­ви­си­мое из­да­ние, кон­ку­рент ста­рей­ших британских об­ще­ст­вен­но-по­ли­тических га­зет «Таймс», «Гар­ди­ан» и других. При­над­ле­жа­ла кон­цер­ну «New­s­paper Publishing». С 1990 года име­ет вос­крес­ный вы­пуск - «In­dependent on Sunday».

В ус­ло­ви­ях пе­ре­пол­не­ния британского рын­ка «ка­че­ст­вен­ной» прес­сой, а так­же в ре­зуль­та­те раз­вёр­ну­той в начале 1990-х годов вла­дель­цем «Таймс» Р. Мёр­до­ком вой­ны цен «Индепендент» ока­за­лась на гра­ни бан­крот­ст­ва. В 1998 году пе­ре­шла в соб­ст­вен­ность ирландского мил­лио­не­ра Т. О’Рей­ли, вла­дель­ца ме­диа­хол­дин­га «Indepen­dent News & Media».

В 2003 году с це­лью даль­ней­ше­го по­вы­ше­ния кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти «Индепендент» пер­вой из круп­ней­ших британских об­ще­ст­вен­но-по­ли­тических га­зет на­ча­ла пе­ре­ход на таб­ло­ид­ный (ма­лый) фор­мат из­да­ния; с мая 2004 года (вос­крес­ное при­ло­же­ние с октября 2005) вы­пус­ка­ет­ся толь­ко в ма­лом фор­ма­те.

Ти­раж 254 тысяч экземпляров (2006 год).

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