ИНБАЛ ЭЛЬЯХУ

ИНБАЛ ЭЛЬЯХУ - из­ра­иль­ский ди­ри­жёр .

Учил­ся иг­ре на скрип­ке в Ака­де­мии му­зы­ки и тан­ца имени С. Ру­би­на в Ие­ру­са­ли­ме, ди­ри­жи­ро­ва­нию у С. Че­ли­би­да­ке в Хил­вер­сю­ме (Ни­дер­лан­ды) и в Па­риж­ской консерватории . В 1965 году впер­вые ди­ри­жи­ро­вал Лон­дон­ским фи­лар­мо­ническим ор­ке­ст­ром, в 1969 году де­бю­ти­ро­вал в те­ат­ре «Ла Ска­ла» (Ми­лан) как опер­ный ди­ри­жёр.

Главный ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра Гес­сен­ско­го ра­дио во Франк­фур­те-на-Май­не (1974-1990 годы), Национального сим­фо­нического ор­ке­ст­ра RAI в Ту­ри­не (1995-2001 годы; с этим ор­ке­ст­ром в 1997-1998 годах ис­полнял «Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра), Бер­лин­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (2001-2006 года) и те­ат­ра «Ла Фе­ни­че» в Ве­не­ции (1984-1987 года; музыкальный руководитель с 2007года). Мно­го­численные ау­дио­за­пи­си (в том числе все сим­фонии А. Брук­не­ра, Г. Ма­ле­ра и Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча , все сим­фо­нические со­чи­не­ния А.Н. Скря­би­на, М. Ра­ве­ля, Р. Шу­ма­на и Г. Бер­лио­за).