ИНБАЛ ЭЛЬЯХУ
ИНБАЛ ЭЛЬЯХУ - израильский дирижёр.
Учился игре на скрипке в Академии музыки и танца имени С. Рубина в Иерусалиме, дирижированию у С. Челибидаке в Хилверсюме (Нидерланды) и в Парижской консерватории. В 1965 году впервые дирижировал Лондонским филармоническим оркестром, в 1969 году дебютировал в театре «Ла Скала» (Милан) как оперный дирижёр.
Главный дирижёр оркестра Гессенского радио во Франкфурте-на-Майне (1974-1990 годы), Национального симфонического оркестра RAI в Турине (1995-2001 годы; с этим оркестром в 1997-1998 годах исполнял «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера), Берлинского симфонического оркестра (2001-2006 года) и театра «Ла Фениче» в Венеции (1984-1987 года; музыкальный руководитель с 2007года). Многочисленные аудиозаписи (в том числе все симфонии А. Брукнера, Г. Малера и Д.Д. Шостаковича, все симфонические сочинения А.Н. Скрябина, М. Равеля, Р. Шумана и Г. Берлиоза).