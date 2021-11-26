ИНАЛДЖИК

Иналджик (тур. İnalcik), Халил (26.05.1916, Стамбул — 25.07.2016, Анкара) — один из самых известных турецких историков, автор пионерских исследований по социальной и экономической истории Османской империи .

Родился в семье крымских татар, эмигрировавших в Турцию в начале XX в. Выпускник Анкарского университета (1940). Дипломная работа И., посвященная Тамерлану, привлекла внимание Ф. Кёпрюлю , который поспособствовал трудоустройству И. на кафедру Новой истории Анкарского университета. И. защитил диссертацию по Болгарскому вопросу в поздней Османской империи (1942), а через год занял должность доцента (1943) и продолжил исследования по социальной и экономической истории Османской империи, работая с протоколами шариатских судов Бурсы в османских архивах Стамбула. В 1947 И. избрали в члены Турецкого исторического общества, а в 1949 отправили на стажировку в Университет Лондона, где он работал над османскими рукописями в Британском музее, посещал лекции П. Виттека и встречался с Б. Льюисом . В 1950 на историческом конгрессе в Париже И. познакомился с Ф. Броделем, работы которого определили исследовательские подходы И. В 1951 И. вернулся в Турцию и занял пост профессора кафедры Новой истории Анкарского университета (1952).

В последующие годы И. читал лекции в ведущих университетах США: Колумбийском (1953—1954), Гарвардском (1956—1957), Принстонском (1967) и Пенсильванском (1967). Несмотря на предложения продолжить научную карьеру в США, И. отказался от должности профессора Гарварда, оставшись в Турции. Однако в связи с обострением внутриполитической ситуации и нарастанием политического насилия, в которое были вовлечены студенты, И. решил покинуть страну и согласился на профессорскую должность в университете Чикаго (1972), где читал лекции по османской истории до 1986. После нескольких лет преподавания в Гарварде и Принстоне (1990—1992) И. вернулся в Турцию по приглашению частного университета Билькент в Анкаре (1992), в котором создал кафедру всеобщей истории и преподавал вплоть до своей смерти в 2016.

В своих работах И. старался преодолеть характерные для западных исследований 1-й половины XX в. предубеждения в отношении Османской империи, равно как и свойственную национальной турецкой историографии романтизацию Блистательной Порты. И. критиковал предшественников за чрезмерную генерализацию османского прошлого, причину которой он видел в слабой проработке данных источников. И. первым среди историков-османистов взялся за скрупулезное изучение протоколов шариатских судов — основного источника по социально-экономической истории. И. удалось скорректировать ряд стереотипов в отношении ранней истории Османов : он нашел подтверждения того, что сведения о происхождении османской династии от племени кайы были мифом, сфабрикованным в XV в. Работы И. признаны во всем мире и считаются классическими по средневековой и новой истории Османской империи, а социально-экономические подходы к исследованию османского прошлого получили широкое распространение в современной мировой османистике.

Соч.: The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300—1600. London, 1973; Studies in Ottoman Social and Economic History. London, 1985; The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Bloomington, 1993; Süleyman the Second and His Time. Istanbul, 1993. Inalcik H., Quataert D. An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Cambridge, 1994.