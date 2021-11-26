ИХИМАЭРА ВИТИ

ИХИМАЭРА ВИТИ - новозеландский писатель.

По на­цио­наль­но­сти мао­ри. Пи­шет на английском языке.

Учил­ся в университете Ок­лен­да (1963-1966 годы), университете Вик­то­рии в Вел­линг­то­не (1969-1971 годы). С 1973 года ра­бо­тал в Министерстве иностранных дел Но­вой Зе­лан­дии; со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе в Ав­ст­ра­лии и США. С 1990 года профессор университета Ок­лен­да.

В ху­дожественной про­зе Ихимэра, со­сре­до­то­чен­ной на опи­са­нии жиз­нен­но­го ук­ла­да, тра­ди­ций, ле­генд и ма­гических ри­туа­лов ав­то­хтон­но­го на­се­ле­ния Но­вой Зе­лан­дии, про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние древ­них ми­фов и сим­во­лов на стиль мыш­ле­ния и по­ве­де­ние современного че­ло­ве­ка: сборники но­велл «По­уна­му, по­уна­му» («Pounamu, pou­namu», 1972 год), «Но­вая сеть идёт на лов­лю» («The new net goes fishing», 1977 год), «До­ро­гая мисс Манс­фельд» («Dear miss Mansfield», 1989 год); ро­ма­ны «Тан­ги» («Tangi», 1973 год), «Ва­нау» («Whanau», 1974 год), «Мат­ри­ар­хат» («The matriarch», 1986 год), «Осед­лав­ший ки­та» («The whale rider», 1987 год, эк­ра­ни­за­ция Н. Ка­ро, 2002 год), «Ис­то­рия дя­ди» («The uncle’s story», 2000 год) и другие.

Сочинения:

В по­ис­ках Изум­руд­но­го го­ро­да. М., 1991.