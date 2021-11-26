ИДРИС ЮСУФ
ИДРИС ЮСУФ - египетский писатель, драматург, общественный деятель.
Окончил медицинский факультет Каирского института (1951 год), служил врачом, санитарным инспектором в Каире. В конце 1960-х годов работал в Минестерстве культуры. Печатался с 1950 года.
Испытав влияние А.П. Чехова (см. Драматургия), заложил основы социально-психологического направления в арабской новеллистике. Большую популярность Идрису принесли короткие повести, написанные живым языком улицы, в которых нашёл воплощение национальный характер во всём многообразии его типов: сборники «Самые дешёвые ночи» (1954 год), «Не так ли?» (1957 год), «Дело чести» (1958 год) и др. Внимание к судьбам «маленьких людей» - основная тема повести «Грех» (1959 год), романа «Белая» (1959 год), драмы «Король хлопка» (1957 год) и др.
В 1960-х годах в творчестве Идриса усилилось влияние экзистенциализма и фрейдизма: сборники «Чёрный солдат» (1962 год), «Сирена» (1969 год) и др. В «чёрных комедиях» 1960-х годов, синтезируя традиции египетского уличного театра самир и европейского театра абсурда, Идрис обратился к общественной проблематике: вопросам справедливого социального устройства («Фарфуры», 1964 год), отношениям собственности («Земная комедия», 1966 год). Абстрактная символика характерна для последнего периода творчества Идриса: пьеса «Третий род» (1970 год), сборник рассказов «Дом плоти» (1971 год) и др. В 1970-1980-х годах активно печатался в периодике.
Сочинения:
Четвертый пациент и другие рассказы. М., 1960;
Грех. М., 1962;