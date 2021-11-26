ГЮЗЕЛЕВ НИКОЛА
ГЮЗЕЛЕВ НИКОЛА - болгарский певец.
Ученик Х. Брымбарова, И. Йосифова. Солист Софийской оперы (с 1960 года). Исполняет многие партии русского репертуара, среди которых: Борис Годунов и Пимен; Досифей («Борис Годунов», «Хованщина» М.П. Мусоргского), Князь Игорь и Владимир Галицкий («Князь Игорь» А.П. Бородина), Кутузов («Война и мир» С.С. Прокофьева), основные басовые партии в операх В.А. Моцарта, Дж. Россини, Дж. Верди (знаменита его интерпретация партии Филиппа II из оперы «Дон Карлос»). Пел на крупнейших мировых оперных сценах, гастролировал в СССР и России (неоднократно, с 1965 года). Среди многочисленных аудиозаписей - компакт-диски с русской и болгарской православной музыкой.