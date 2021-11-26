ГУЛЬДА ФРИДРИХ

ГУЛЬДА ФРИДРИХ - австрийский пианист, композитор.

В 1947 году окон­чил Вен­скую ака­де­мию му­зы­ки и сце­нического искусства (учил­ся по клас­су фортепиано Б. Зайд­ль­хо­фе­ра, по клас­су тео­рии му­зы­ки Й. Мар­кса). 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са пиа­ни­стов в Же­не­ве (1946). С то­го же го­да га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки. С середины 1950-х годов ув­ле­кал­ся джа­зом (иг­рал так­же на сак­со­фо­не и флей­те) и му­зы­кой не­ев­ро­пей­ских куль­тур, что ока­за­ло боль­шое влия­ние на ма­не­ру зву­ко­из­вле­че­ния и сце­ническое по­ве­де­ние пиа­ни­ста. Не­ред­ко ис­пол­нял в од­ном кон­цер­те клас­сическую и джа­зо­вую му­зы­ку. Ор­га­ни­за­тор ор­ке­ст­ра «Eurojazz», ру­ко­во­ди­тель и уча­ст­ник многих фес­ти­ва­лей, объ­еди­няв­ших му­зы­кан­тов раз­ных на­прав­ле­ний.

Его трак­тов­ки клас­сической му­зы­ки (сре­ди за­пи­сей - «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­ный кла­вир» И.С. Ба­ха, все со­на­ты Л. ван Бет­хо­ве­на, не­ко­то­рые кон­цер­ты В.А. Мо­цар­та), при про­ду­ман­но­сти кон­цеп­ций и ака­де­мической тща­тель­но­сти от­дел­ки, по­рой вклю­ча­ли в се­бя эле­мент сво­бод­ной им­про­ви­за­ции. Ав­тор многих во­каль­ных и ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний, в т. ч. джа­зо­вых.