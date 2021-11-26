ГУАЯСАМИН ОСВАЛЬДО

ГУАЯСАМИН (Guayasamín) ОСВАЛЬДО - эк­ва­дорский ху­дож­ник ; почетный член Академии художеств СССР (1988).

Из ин­дей­ской се­мьи. В 1932-1941 годы учил­ся в Национальной шко­ле изящ­ных ис­кусств в Ки­то. В начале 1940-х годов по­се­тил Мек­си­ку (ис­пы­тал влия­ние Х.К. Оро­ско), в 1942-1946 годы - США, стра­ны Латинской и Южной Аме­ри­ки, СССР. Сре­ди основных про­из­ве­де­ний: се­рии кар­тин и ри­сун­ков «До­ро­га слёз» (1946-1952 годы; вклю­ча­ет цик­лы: «Не­гры», «Ме­ти­сы», «Ин­дей­цы»), «Вре­мя гне­ва» (на­ча­ли соз­да­вать­ся в 1962 году, все - в фон­де Гуаясамина в Ки­то); мо­ну­мен­таль­ные ра­бо­ты - «Икар и По­бе­да» (рос­пись До­ма эк­ва­дорской куль­ту­ры в Ки­то, 1948 год), «По­ко­ре­ние Аме­ри­ки че­ло­ве­ком» («От­кры­тие Ама­зон­ки»; рос­пись Двор­ца пра­ви­тель­ст­ва в Ки­то, 1959 год), мо­заи­ка на фа­са­де цен­тра «Си­мон Бо­ли­вар» в Ка­ра­ка­се (Ве­не­су­эла, 1954). Пи­сал так­же пей­за­жи, на­тюр­мор­ты, ню, ра­бо­тал в об­лас­ти скульп­ту­ры и юве­лир­но­го искусства, соз­да­вая из­де­лия в тра­диц. ин­дей­ском сти­ле. Жи­во­пись Гуаясамина от­ли­ча­ет­ся экс­прес­си­ей цве­та, тон­ко­стью ли­ней­ной про­ра­бот­ки, уг­ло­ва­то­стью форм.

Иллюстрации:

О. Гуая­са­мин. Из се­рии «Вре­мя гне­ва». 1963. Фонд О. Гуая­са­ми­на (Ки­то). Архив БРЭ.