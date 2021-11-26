ГРИН ГРЭМ
ГРИН (Greene) ГРЭМ - английский писатель.
Родился в семье директора школы. Окончил колледж в Оксфорде (1925). Принял католичество (1926). Переехал в Лондон, где был сотрудником газеты «Тimes» (1926-1930); кинокритиком и литературным редактором в журнале «Spectator» (до 1940). Служил в английской контрразведке в Сьерра-Леоне (1940-1943). С 1967 года жил во Франции. Дебютировал сборником стихов «Апрельский гомон» («Babbling April», 1925). Первый роман - «Человек внутри» («The man within», 1929) отразил настроения кануна Великой депрессии. Успех принёс роман «Стамбульский экспресс» («Stamboul Train», 1932 год, другое название «Восточный экспресс»; экранизирован в 1934 году), в котором проявились характерные для романного творчества Грина черты: насыщение детективно-приключенческого жанра актуальной социально-политической тематикой, психологизм, сосредоточенность на нравственно-этических проблемах. Среди лучших романов Грина - «Брайтонский леденец» («Brighton rock», 1938 год, экранизирован в 1948 году; русский перевод 1988 года), поднимающий тему греха и искупления, «Сила и слава» («The power and glory», 1940 год, экранизирован в 1962 году; русский перевод 1987 года) - о верности человека гуманистическим идеалам, «Суть дела» («The heart of the matter», 1948 год, русский перевод 1961 года) - о сострадании и жалости. Многопланова география произведений Грина: три книги об Африке, романы об Индокитае и Мексике, республиках Карибского бассейна. Местом действия в романах Грина часто становятся страны, переживающие кризисные общественно-политические моменты: «Тихий американец» («The Quiet American», 1955 год, русский перевод 1956 года) - об освободительной борьбе Вьетнама против французских колонизаторов; «Наш человек в Гаване» («Our man in Havana», 1958 год, экранизирован в 1959 году; русский перевод 1959 года) - о Кубе накануне прихода к власти коммунистов, а также «Ценой потери» («A burnt-out case», 1961 год, русский перевод 1964 года), «Комедианты» («The comedians», 1966 год, русский перевод 1966 года) и другие. Автор рассказов, путевых очерков (книга «Путешествие без карты» («Journey without maps», 1936)), пьес, киносценариев, книг для детей, публицистики (книга «Я обвиняю» («Je accuse», 1982 год, русский перевод 1983 года), «Знакомство с генералом» («Getting to know the general», 1984 год, русский перевод 1988 года) и другие).
Сочинения:
The collected edition. L., 1970-1982. Vol. 1-22;
The collected plays. L., 1985. L., 2002;
Собр. соч. М., 1992-1996. Т. 1-6;
Complete short stories. N. Y., 2005.