ГРИН ГРЭМ

ГРИН (Greene) ГРЭМ - английский пи­са­тель .

Ро­дил­ся в се­мье ди­рек­то­ра шко­лы. Окон­чил кол­ледж в Окс­фор­де (1925). При­нял ка­то­ли­че­ст­во (1926). Пе­ре­ехал в Лон­дон, где был со­труд­ни­ком газеты «Тimes» (1926-1930); ки­но­кри­ти­ком и ли­те­ра­тур­ным ре­дак­то­ром в журнале «Spec­ta­tor» (до 1940). Слу­жил в ан­глий­ской контр­раз­вед­ке в Сьер­ра-­Ле­о­не (1940-1943). С 1967 года жил во Фран­ции. Де­бю­ти­ро­вал сборником сти­хов «Ап­рель­ский го­мон» («Babbling April», 1925). Пер­вый ро­ман - «Че­ло­век внут­ри» («The man within», 1929) от­ра­зил на­строе­ния ка­ну­на Ве­ликой де­прес­сии. Ус­пех при­нёс ро­ман «Стам­буль­ский экс­пресс» («Stam­boul Train», 1932 год, другое название «Вос­точ­ный экс­пресс»; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1934 году), в ко­то­ром про­яви­лись ха­рак­тер­ные для ро­ман­но­го твор­че­ст­ва Грина чер­ты: на­сы­ще­ние де­тек­тив­но-при­клю­ченческого жан­ра ак­ту­аль­ной со­ци­аль­но-по­ли­тической те­ма­ти­кой, пси­хо­ло­гизм, со­сре­до­то­чен­ность на нрав­ст­вен­но-этических про­бле­мах. Сре­ди луч­ших ро­ма­нов Грина - «Брай­тон­ский ле­де­нец» («Brighton rock», 1938 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1948 году; русский перевод 1988 года), под­ни­маю­щий те­му гре­ха и ис­ку­п­ле­ния, «Си­ла и сла­ва» («The power and glo­ry», 1940 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1962 году; русский перевод 1987 года) - о вер­но­сти че­ло­ве­ка гу­ма­ни­стическим идеа­лам, «Суть де­ла» («The heart of the matter», 1948 год, русский перевод 1961 года) - о со­стра­да­нии и жа­ло­сти. Мно­го­пла­но­ва гео­гра­фия про­из­ве­де­ний Грина: три кни­ги об Аф­ри­ке, ро­ма­ны об Ин­до­ки­тае и Мек­си­ке, рес­пуб­ли­ках Ка­риб­ско­го бас­сей­на. Ме­стом дей­ст­вия в ро­ма­нах Грина час­то ста­но­вят­ся стра­ны, пе­ре­жи­ваю­щие кри­зис­ные об­щественно-по­ли­тические мо­мен­ты: «Ти­хий аме­ри­ка­нец» («The Qui­et Ameri­can», 1955 год, русский перевод 1956 года) - об ос­во­бо­дительной борь­бе Вьет­на­ма про­тив французских ко­ло­ни­за­то­ров; «Наш че­ло­век в Га­ва­не» («Our man in Hava­na», 1958 год, эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1959 году; русский перевод 1959 года) - о Ку­бе на­ка­ну­не при­хо­да к вла­сти ком­му­ни­стов, а так­же «Це­ной по­те­ри» («A burnt-out case», 1961 год, русский перевод 1964 года), «Ко­ме­ди­ан­ты» («The comedians», 1966 год, русский перевод 1966 года) и другие. Ав­тор рас­ска­зов, пу­те­вых очер­ков (книга «Пу­те­ше­ст­вие без кар­ты» («Jour­ney without maps», 1936)), пьес, ки­но­сце­на­ри­ев, книг для де­тей, пуб­ли­ци­сти­ки (книга «Я об­ви­няю» («Je accuse», 1982 год, русский перевод 1983 года), «Зна­ком­ст­во с ге­не­ра­лом» («Getting to know the general», 1984 год, русский перевод 1988 года) и другие).

Сочинения:

The collected edition. L., 1970-1982. Vol. 1-22;

The collected plays. L., 1985. L., 2002;

Собр. соч. М., 1992-1996. Т. 1-6;

Comp­lete short stories. N. Y., 2005.