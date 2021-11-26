ГРАСС (Grass) Гюнтер (Гюнтер Вильгельм)

Немецкий пи­са­тель , ху­дож­ник.

Ро­дил­ся в мел­ко­бур­жу­аз­ной не­мец­ко-ка­шуб­ской се­мье. Жизнь в Дан­ци­ге на гра­ни­це двух нац. куль­тур во мно­гом оп­ре­де­ли­ла те­ма­тич. спектр его твор­чест­ва. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны вое­вал на Вост. фрон­те, был ра­нен, на­хо­дил­ся в амер. пле­ну (до 1946). По­сле вой­ны ра­бо­тал ка­ме­но­тё­сом, иг­рал в джа­зо­вой груп­пе. В 1946–52 учил­ся в Ху­дож. ака­де­мии в Дюс­сель­дор­фе. С 1953 в Бер­ли­не. На­чал творч. путь как скульп­тор, гра­фик, по­эт и ав­тор аб­сур­ди­ст­ских пьес, с 1958 скон­цен­три­ро­вал­ся на про­зе . Уча­ст­ник «Груп­пы 47». Твор­че­ст­во Г., свя­зан­ное с тра­ди­ция­ми нем. ба­роч­ной про­зы (Х. фон Грим­мельс­хау­зен), от­ли­ча­ет яр­кая жиз­нен­ность об­ра­зов, пре­об­ла­да­ние гро­те­ско­во-са­ти­рич. ма­не­ры, сме­ше­ние раз­но­род­ных сти­лей; со­ци­аль­но-кри­тич. мо­ти­вы не­ред­ко трак­то­ва­ны в апо­ка­лип­тич. ду­хе. Из­вест­ность Г. при­нес­ли его пер­вые про­за­ич. про­из­ве­де­ния, со­ста­вив­шие, по оп­ре­де­ле­нию ав­то­ра, «Дан­циг­скую три­ло­гию»: плу­тов­ской ро­ман «Жес­тя­ной ба­ра­бан» («Die Blechtrommel», 1959, рус. пер. 1997; эк­ра­ни­за­ция Ф. Шлён­дор­фа, 1979), по­весть «Кош­ка и мышь» («Katz und Maus», 1961, рус. пер. 1968), ро­ман «Со­ба­чьи го­ды» («Hundejahre», 1963, рус. пер. 1996), в ко­то­рых ста­вит­ся про­бле­ма осоз­на­ния ис­то­рич. ви­ны Гер­ма­нии. Со­вре­мен­ность сквозь приз­му не­дав­не­го про­шло­го Г. ос­мыс­ля­ет в ро­ма­не «Под ме­ст­ным нар­ко­зом» («Ört­lich betäubt», 1969, рус. пер. 1985). По­весть «Встре­ча в Тельг­те» («Das Treffen in Telgte», 1979, рус. пер. 1985) за­траги­ва­ет важ­ную для по­эти­ки Г. те­му лит. иг­ры и ав­тор­ской мас­ки. Аль­тер­натив­ная ин­тер­пре­та­ция ис­то­рич. про­цес­са и пес­си­ми­стич. про­гноз даль­ней­ше­го раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва да­ны в ро­ма­нах «Кам­ба­ла» («Der Butt», 1977), «Кры­си­ха» («Die Rä ttin», 1986), «Го­ло­во­ро­ж­дён­ные, или Нем­цы вы­ми­ра­ют» («Kopfgeburten oder die Deutschen ster­ben aus», 1980, рус. пер. 1997). В цен­тре по­вес­ти «Крик жер­лян­ки» («Unken­rufe», 1992, рус. пер. 1997) и ро­ма­на «Дол­гий раз­го­вор» (букв. – «Ши­ро­кое по­ле», «Ein weites Feld», 1995) – те­ма вос­со­еди­не­ния Гер­ма­нии. Ро­ман «Моё сто­ле­тие» («Mein Jahrhundert», 1999, рус. пер. 2001) ори­ги­на­лен по фор­ме: об­раз 20-го сто­ле­тия вос­соз­дан в ста ис­то­ри­ях, ка­ж­дая из ко­то­рых име­ет собств. рас­сказ­чи­ка. В ро­ма­не-эс­се «Тра­ек­то­рия кра­ба» («Im Krebsgang», 2002, рус. пер. 2002) Г., по­ве­ст­вуя об эпи­зо­де 2-й ми­ро­вой вой­ны (по­то­п­ле­ние нем. лай­нера сов. под­лод­кой), за­тра­ги­ва­ет те­му по­терь, по­не­сён­ных нем. на­ро­дом. Но­бе­лев­ская пр. (1999).

Сочинения:

In Kupfer, auf Stein: das grafische Werk. Gött., 1994;

Собр. соч.: В 4 т. Хар., 1997;

Fundsachen für Nichtleser. Gött., 1997; Letzte Tänze. Gött., 2003.

Автор статьи: До­б­ряш­ки­на А.