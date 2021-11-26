ГИПЕРРЕАЛИЗМ

ГИПЕРРЕАЛИЗМ - суперреализм, направление в живописи и скульптуре, возникшее в середине 1960-х годов в США и получившее распространение в других странах в 1970-х годах.

Другие на­зва­ния Гиперреализма - фо­то­реа­лизм, хо­лод­ный реа­лизм, рез­ко­фо­кус­ный реа­лизм, ра­ди­каль­ный реа­лизм. В ос­но­ве ме­то­да Гиперреализма - де­таль­ное ко­пи­ро­ва­ние фо­то­гра­фии, ко­то­рая уве­ли­чи­ва­ет­ся при этом до раз­ме­ров боль­шо­го по­лот­на. Стре­мясь со­хра­нить все осо­бен­но­сти фо­то­изо­бра­же­ния, ис­клю­чить влия­ние собственного ви­де­ния, ху­дож­ни­ки Гиперреализма ис­поль­зо­ва­ли ме­ха­нические приё­мы вос­соз­да­ния ис­ход­но­го объ­ек­та: диа­про­ек­цию, мас­штаб­ную сет­ку, аэ­ро­граф вме­сто кис­ти , шли­фов­ку по­верх­но­сти го­то­вой кар­ти­ны.

Основная те­ма ги­пер­реа­ли­стов - мир современного го­ро­да: ви­ды ма­га­зи­нов, рес­то­ра­нов, бен­зо­за­пра­воч­ных стан­ций, стан­дарт­ных жи­лых зда­ний, об­слу­жи­ваю­щих ав­то­ма­тов. При этом осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся бле­стя­щим, от­ра­жаю­щим по­верх­но­стям: стек­лу, глад­ко­му пла­сти­ку и цел­ло­фа­ну, по­ли­ров. ку­зо­вам ав­то­мо­би­лей, по­кры­то­му ла­ком обо­ру­до­ва­нию, до бле­ска от­шли­фо­ван­но­му гра­ни­ту. Тща­тель­но вос­про­из­ве­дён­ная иг­ра от­ра­же­ний на та­ких по­верх­но­стях соз­да­ёт впе­чат­ле­ние взаи­мо­про­ник­но­ве­ния про­стран­ст­вен­ных зон, за­пу­тан­но­го со­от­но­ше­ния пла­нов, бла­го­да­ря че­му ме­ха­ни­че­ски точ­ное изо­бра­же­ние дез­ори­ен­ти­ру­ет зри­те­ля, при­об­ре­та­ет ир­ра­цио­наль­ный ха­рак­тер. Вид­ней­шие пред­ста­ви­те­ли американского Гиперреализма в жи­во­пи­си: Д. Эд­ди, Р. Эс­тес, Р. Го­ингс, Р. Кот­тин­гем, Б. Шон­цайт, М. Мор­ли, порт­ре­тист Ч. Кло­ус. Скульп­то­ры Г. (Дж. де Ан­д­реа, Д. Хэн­сон) де­ла­ли му­ля­жи с жи­вых фи­гур, на­ту­ра­ли­сти­че­ски рас­кра­ши­ва­ли их, оде­ва­ли в го­то­вое пла­тье. Шко­лы Гиперреализма сло­жи­лись в 1970-х годах в Эс­то­нии (А. Ке­ск­кю­ла, Р. Там­мик, Х. Пол­ли), Лат­вии (М. По­лис), Рос­сии (А.В. Вол­ков, А.Н. Пет­ров, Е.А. Амас­пюр), Ук­раи­не (С.А. Ге­та, С.Н. Ба­зи­лев).

Иллюстрации:

Ги­пер­реа­лизм. Р. Эс­тес. «От­ра­же­ние ав­то­бу­са». 1972. Ча­ст­ное со­б­ра­ние (США). Архив БРЭ.

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