ГИПЕРРЕАЛИЗМ
ГИПЕРРЕАЛИЗМ - суперреализм, направление в живописи и скульптуре, возникшее в середине 1960-х годов в США и получившее распространение в других странах в 1970-х годах.
Другие названия Гиперреализма - фотореализм, холодный реализм, резкофокусный реализм, радикальный реализм. В основе метода Гиперреализма - детальное копирование фотографии, которая увеличивается при этом до размеров большого полотна. Стремясь сохранить все особенности фотоизображения, исключить влияние собственного видения, художники Гиперреализма использовали механические приёмы воссоздания исходного объекта: диапроекцию, масштабную сетку, аэрограф вместо кисти, шлифовку поверхности готовой картины.
Основная тема гиперреалистов - мир современного города: виды магазинов, ресторанов, бензозаправочных станций, стандартных жилых зданий, обслуживающих автоматов. При этом особое внимание уделяется блестящим, отражающим поверхностям: стеклу, гладкому пластику и целлофану, полиров. кузовам автомобилей, покрытому лаком оборудованию, до блеска отшлифованному граниту. Тщательно воспроизведённая игра отражений на таких поверхностях создаёт впечатление взаимопроникновения пространственных зон, запутанного соотношения планов, благодаря чему механически точное изображение дезориентирует зрителя, приобретает иррациональный характер. Виднейшие представители американского Гиперреализма в живописи: Д. Эдди, Р. Эстес, Р. Гоингс, Р. Коттингем, Б. Шонцайт, М. Морли, портретист Ч. Клоус. Скульпторы Г. (Дж. де Андреа, Д. Хэнсон) делали муляжи с живых фигур, натуралистически раскрашивали их, одевали в готовое платье. Школы Гиперреализма сложились в 1970-х годах в Эстонии (А. Кесккюла, Р. Таммик, Х. Полли), Латвии (М. Полис), России (А.В. Волков, А.Н. Петров, Е.А. Амаспюр), Украине (С.А. Гета, С.Н. Базилев).
Иллюстрации:
Гиперреализм. Р. Эстес. «Отражение автобуса». 1972. Частное собрание (США). Архив БРЭ.