ГЕДДА НИКОЛАЙ

ГЕДДА НИКОЛАЙ - шведский пе­вец (те­нор).

Его приёмный отец М. Устинов был регентом русской церкви в Лейпциге. Учился у К. М. Эмана и в Королевской академии музыки в Стокгольме. В 1951 году дебютировал на сцене Шведской королевской оперы. С 1953 года пел в театре «Ла Ска­ла» (де­бют - пар­тия До­на От­та­вио в «Дон Жуа­не» В. А. Мо­цар­та , ди­ри­жёр Г. фон Ка­ра­ян), с 1954 года - в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Гер­цог в «Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди) и Па­риж­ской опе­ре.

С 1957 года в те­че­ние поч­ти 25 лет вы­сту­пал в те­ат­ре «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра» (Нью-Йорк) : де­бю­ти­ро­вал в пар­тии Фау­ста (од­но­именная опе­ра Ш. Гу­но), в 1958 году пел в пре­мье­ре опе­ры «Ва­нес­са» С. Бар­бе­ра (пар­тия Ана­то­ля, ди­ри­жёр Д. Ми­тро­пу­лос). Га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии (пар­тия Лен­ско­го в опе­ре «Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­го в Большом театре, 1980 год).

Участник оперных фестивалей в Вене, Зальцбурге, Эдинбурге, Экс-ан-Провансе и др. Последнее выступление состоялось в 1997 году в театре «Ковент-Гарден». Один из крупнейших певцов 2-й половины XX века, музыкант высокой культуры. Обширный репертуар включал множество партий в итальянской, французской, немецкой, русской операх, австрийских опереттах, а также немецкие, французские, русские, шведские песни.

Среди многих записей - партия Палестрины в одноимённой опере Х. Пфицнера (дирижёр Р. Кубелик), партия Сергея в опере «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича (дирижёр М. Л. Ростропович). Автор книги «Дар не даётся бесплатно» (1983 год).

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