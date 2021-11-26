ГЕДДА НИКОЛАЙ
ГЕДДА НИКОЛАЙ - шведский певец (тенор).
Его приёмный отец М. Устинов был регентом русской церкви в Лейпциге. Учился у К. М. Эмана и в Королевской академии музыки в Стокгольме. В 1951 году дебютировал на сцене Шведской королевской оперы. С 1953 года пел в театре «Ла Скала» (дебют - партия Дона Оттавио в «Дон Жуане» В. А. Моцарта, дирижёр Г. фон Караян), с 1954 года - в театре «Ковент-Гарден» (Герцог в «Риголетто» Дж. Верди) и Парижской опере.
С 1957 года в течение почти 25 лет выступал в театре «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк): дебютировал в партии Фауста (одноименная опера Ш. Гуно), в 1958 году пел в премьере оперы «Ванесса» С. Барбера (партия Анатоля, дирижёр Д. Митропулос). Гастролировал в России (партия Ленского в опере «Евгений Онегин» П. И. Чайковского в Большом театре, 1980 год).
Участник оперных фестивалей в Вене, Зальцбурге, Эдинбурге, Экс-ан-Провансе и др. Последнее выступление состоялось в 1997 году в театре «Ковент-Гарден». Один из крупнейших певцов 2-й половины XX века, музыкант высокой культуры. Обширный репертуар включал множество партий в итальянской, французской, немецкой, русской операх, австрийских опереттах, а также немецкие, французские, русские, шведские песни.
Среди многих записей - партия Палестрины в одноимённой опере Х. Пфицнера (дирижёр Р. Кубелик), партия Сергея в опере «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича (дирижёр М. Л. Ростропович). Автор книги «Дар не даётся бесплатно» (1983 год).
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