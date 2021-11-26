ГАЙЗЕР ГЕРД
ГАЙЗЕР ГЕРД - немецкий писатель, искусствовед.
Родился в семье священника. Изучал историю искусств и живопись в Академии искусств Штутгарта и Кёнигсберга, в Дрездене и Тюбингене. В 1939-1945 годы лётчик, офицер вермахта. С 1962 года преподавал в Высшей школе педагогики в Ройтлингене. В 1941 году опубликовал сборник стихотворений «Небесные всадники» («Reiter am Himmel») о немецких военных лётчиках. Война и послевоенная жизнь - основные темы романов «И поднимется голос» («Eine Stimme hebt an», 1950 год) - о трагической истории вернувшегося с войны солдата, и «Умирающие истребители» («Die sterbende Jagd», 1953 год), героизирующего военные будни немецких воздушных войск. Критика общества потребления - в центре оригинального по форме романа «Выпускной бал» («Schlußball», 1958 год), состоящего из 30 монологов различных людей.
Гайзер - автор трудов по истории искусств: «Пластическое искусство Ренессанса и раннего барокко Новой Кастилии» («Die Plastik der Renaissance und des Frühbarock in Neukastilien», 1938 год), «Современная живопись» («Moderne Malerei», 1963 год) и др.