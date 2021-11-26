ГАРСИЯ МАРКЕС ГАБРИЕЛЬ

ГАРСИЯ МАРКЕС ГАБРИЕЛЬ - колумбийский писатель.

Окон­чил ин­тер­нат Национального ли­цея города Си­па­ки­ра (1946 год). В это вре­мя на­чал со­чи­нять рас­ска­зы в ду­хе Ф. Каф­ки и Дж. Джой­са , пе­ча­тал­ся в га­зе­тах; по­сту­пил на юри­дический факультет университета Бо­го­ты, но в 1948 году из-за слож­ной по­ли­тической об­ста­нов­ки пе­ре­ехал в Кар­та­хе­ну, по­свя­тив се­бя жур­на­ли­сти­ке и сло­вес­но­сти. В 1955 году эмиг­ри­ро­вал, жил в Ита­лии, Фран­ции, Ве­не­су­эле, Мек­си­ке. Ус­пех при­нес­ли по­весть «Пол­ков­ни­ку ни­кто не пи­шет» («El Coronel no tiene quien le escriba», 1961 год, русский перевод 1972 года), а так­же сборник рас­ска­зов «По­хо­ро­ны Ве­ли­кой Ма­мы» («Los Funerales de la Ma­má Gran­de», 1962 год), ос­но­ван­ных на дет­ских вос­по­ми­на­ни­ях.

Вер­ши­на твор­че­ст­ва Гарсия Маркеса - ро­ман-притча «Сто лет оди­но­че­ст­ва» («Cien años de so­ledad», 1967 год, русский перевод 1970 года), где не­из­мен­но при­сут­ст­вую­щая во всех про­из­ве­де­ни­ях Гарсия Маркеса те­ма че­ло­ве­че­ско­го оди­но­че­ст­ва при­об­ре­ла по­ис­ти­не все­лен­ский мас­штаб. Ро­ман, в ко­то­ром уни­каль­ное пе­ре­пле­те­ние фан­та­стических, народно-ми­фо­ло­гических мо­ти­вов с ре­аль­ны­ми со­бы­тия­ми, со­вме­ще­ние пер­во­быт­но­го и современного ти­пов мыш­ле­ния соз­да­ва­ло эф­фект осо­бо­го пре­об­ра­же­ния дей­ст­ви­тель­но­сти, стал од­ним из центральных про­из­ве­де­ний ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма. Ис­сле­до­ва­нию то­та­ли­тар­ной вла­сти и её влия­ния на фор­ми­ро­ва­ние лич­но­сти по­свя­ще­ны ро­ман «Не­до­б­рый час» («La mala hora», 1962 год, русский перевод 1974 года), сборник рас­ска­зов «Не­ве­ро­ят­ная и гру­ст­ная ис­то­рия о про­сто­душ­ной Эрен­ди­ре и её жес­то­ко­серд­ной баб­ке» («La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada», 1972 год). В ро­ма­не «Осень пат­ри­ар­ха» («El otoño del patriarca», 1975 год, русский перевод 1977 года) Гарсия Маркес, де­мон­ст­ри­руя тра­гические по­след­ст­вия, к ко­то­рым при­во­дит не­ог­ра­ниченная власть, од­но­вре­мен­но по­ве­ст­ву­ет о при­су­щей на­ро­ду па­ра­док­саль­ной стра­сти к ми­фо­твор­че­ст­ву, не­из­быв­ной спо­соб­но­сти при­да­вать фор­му ми­фа все­му, что не­дос­туп­но ра­цио­наль­но­му ос­мыс­ле­нию и ана­ли­зу. В ро­ма­не «Хро­ни­ка объ­яв­лен­ной смер­ти» («Crónica de una muerte anunciada», 1981 год, русский перевод 1981 года) ос­нов­ные для твор­че­ст­ва Гарсия Маркеса те­мы на­си­лия, вла­сти и оди­но­че­ст­ва пре­тво­ре­ны в че­ре­де об­ра­зов и ас­со­циа­ций из раз­ных куль­тур­ных пла­стов, све­дён­ных в еди­ную ми­фо­по­этическую кар­ти­ну ми­ра. Многие про­из­ве­де­ния Гарсия Маркеса эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны; сре­ди ре­жис­сё­ров - Р. Гер­ра, М. Лит­тин, Ф. Ро­зи. Но­бе­лев­ская премия (1982 год).

Сочинения:

Textos costeños. Madrid, 1991;

Па­лая ли­ст­ва. СПб., 2000;

Избр. про­изв. М., 2004.

Дополнительная литература:

Rama A., Vargas Llosa M. García Már­quez y la problemática de la novela. B. Aires, 1973;

Зем­сков В.Б. Г. Гар­сиа Мар­кес. М., 1986.

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