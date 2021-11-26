ГАМАРРА ПЬЕР
ГАМАРРА ПЬЕР - французский писатель, журналист, литературный критик.
Учился в Тулузе, во время 2-й мировой войны начал карьеру журналиста и писателя. Военные впечатления отразились в поэтическом сборинке «Попытка заклеймить» («Essai pour une malédiction», 1944 год) и др. Известность принёс антифашистский роман «Огненный дом» («La maison de feu», 1948 год). В романах «Дети нищеты» («Les enfants du pain noir», 1950 год, русский перевод 1954 года), «Женщина и река» («La femme et le fleuve», 1951 год, русский перевод 1980 года), «Сирень Сен-Лазара» («Les lilas de Saint-Lazare», 1951 год, русский перевод 1957 года), «Пиренейская рапсодия» («Rhapsodie des Pyrénées», 1963 год, русский перевод 1964 года) и др., пропагандировал идеи социализма. Популярностью пользовались детективный роман «Убийце - Гонкуровская премия» («L’assassin a le prix Goncourt», 1963 год, русский перевод 1964 года), историческая трилогия «Тулузские тайны» («Les mystères de Toulouse», 1967 год), романы и повести для детей, эссе о творчестве А.С. Пушкина, Ж. Верна, В. Гюго, Ж. Санд и др.
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