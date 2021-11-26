ГАДДА КАРЛО ЭМИЛИО
ГАДДА КАРЛО ЭМИЛИО - итальянский писатель.
Окончил Миланский политехнический университет (1920 год). С 1926 года работал журналистом. Первый роман Гадда - «Мадонна философов» («La madonna dei filosofi», 1931 год); наиболее значительный роман - социальный детектив «Пренеприятнейшее происшествие на улице Мерулана» («Quer pasticciaccio de via Merulana», 1946-1957 годы). Среди других сочинений: антифашистский сборник «Новеллы из герцогства, охваченного пламенем» («Novelle dal ducato in fiamme», 1953 год), сатирический роман «Познание страдания» («La cognizione del dolore», 1941 год, 2-я редакция - 1963 год), психоаналитическое эссе о режиме Б. Муссолини «Эрос и Приап» («Eros e Priapo», 1967 год). В творчестве Гадда ощущаются традиции ломбардской скапильятуры, экспрессионизма и сюрреализма; язык его прозы насыщен диалектизмами и жаргонизмами.