«ФРАНЦУЗСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА» (фр. la Nouvelle Vague)

Впервые термин «н.в.» (фр. "la Nouvelle Vague" - ударная форма с определенным артиклем, подчеркивающим собственное значение этого понятия, более точно должна переводиться на рус. яз. как «волна новая») был употреблен 3 октября 1957 г. в еженедельнике «L’ Express» в статье Ф.Жиру, посвященной нонконформистским настроениям французской молодежи. Применительно к кинематографу впервые был использован П.Бийяром в феврале 1958 г. в журнале «Cinéma 58». Понятие «н.в.» стало использоваться в отношении плеяды молодых французских кинорежиссеров, большинство из которых дебютировало в период с 1958 по 1962 гг. - пик движения.

После1962 г. как явление постепенно прекратит свое существование (сохранятся эксперименты Ж.-Л. Годара, Ж. Риветта, А. Рене и др.).

Причины

Поиск обновления во французском кинематографе становится возможным благодаря появившимся в это время доступным техническим средствам съемки: ручные камеры, пленка 400, синхронная запись звука, перевод изображения с 16 мм на 35 мм.

Предыстория

Авторская теория А. Астрюка «камера-перо», эксперименты «Группы тридцати», клубное движение синефилов, критическая деятельность журналов «Cahiers du Cinéma», «Positif» и др. Этап «ранней н. в.» представлен короткометражными работами будущих ее представителей: «Шарлотта и Вероника, или «Всех парней зовут Патрик» Ж.-Л. Годара; «Мат в четыре хода» Ж. Риветта; «Сорванцы» Ф.Трюффо; «Снова в школу» Ж. Розье и др.

Лидеры

Из 162 дебютантов (за период с 1958-1962 гг.) безусловными лидерами «н.в.» считаются Ж.-Л. Годар («На последнем дыхании», «Маленький солдат», «Жить своей жизнью»), Ф. Трюффо («Четыреста ударов», «Стреляйте в пианиста»), К. Шаброль («Красавчик Серж», «Кузены»), А. Варда («Клео от 5 до 7»), Ж. Риветт («Париж принадлежит нам»), А. Рене («Хиросима, моя любовь», «В прошлом году в Мариенбаде»), Э. Ромер («Знак льва»), Ж. Розье («Прощай, Филиппина»), Л. Малль («Лифт на эшафот», «Любовники», «Зази в метро», «Блуждающий огонек») и др.

Ход

Художественная особенность «н.в.» заключается в обращенности к современной молодежной тематике, преимущественной съемке на натуре, импровизационных методов в актерской игре наряду с обычным монтажным решением, активным использованием глубинной мизансцены, плана-эпизода.

Итоги

Важнейший этап развития авторского кинематографа, выражающийся в новом отношении между вымыслом и реальностью, а также в обретении особой легкости и раскрепощенности повествования и изобразительного решения.

Значение

Единого мнения в оценке этого явления не существует. Диапазон самый широкий – от заявлений, что «н. в.» вывела кинематограф на новый уровень развития (современная модель кино действительно начинается именно с этого периода), до высказываний в духе М. Пиала, утверждавшего, что «новая волна» - «внекинематографическое» явление, нанесшее кинематографу огромный ущерб. Большинство аналитиков сходятся на том, что это была революция как технического, так и эстетического характера, несмотря на разнообразие взглядов ее представителей.

Иллюстрация:

Ж.-П. Бельмондо и Джин Сиберг в картине Ж.-Л. Годара "На последнем дыхании".

Автор статьи: В.В. Виноградов