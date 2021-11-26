ЕРСИЛЬД ПЕР КРИСТИАН
ЕРСИЛЬД ПЕР КРИСТИАН - шведский писатель.
Получил медицинское образование в Каролинском институте в Стокгольме (1962). Член Шведской Королевской АН. Печататься начал в 1960 году. Творчество Ерсильда отличает жанровое и стилистическое разнообразие, интерес к литературному эксперименту: роман-притча «Свободная суббота» («Ledig lördag», 1963), философский роман в традициях повестей Вольтера «Путешествие Кальвиноля по свету» («Calvinols resa genom världen», 1965), сатирический роман-антиутопия «Охота на свиней» («Grisjakten», 1968, русский перевод 1998 года). В произведениях Ерсильда 1970-х годов на первый план выступают моральные и экзистенциальные проблемы, освещаемые через отношение людей к животным [роман «Ветеринар» («Djurdoktorn», 1973)], через восприятие мира подростком [роман «Остров детей» («Barnens ̈o», 1976)] и т. д. Фантастический роман «Живая душа» («En levande sj ̈al», 1980) построен в форме внутреннего монолога отделённого от тела мозга; в романе-антиутопии «После потопа» («Efter floden», 1982) изображена Швеция после ядерной катастрофы. Роман «Хольгерсоны» («Holgerssons», 1991) является своеобразной пародией на прозу С. Лагерлёф.